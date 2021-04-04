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Еліна Світоліна виходить заміж: тенісистка похвалилася величезною каблучкою (фото)

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 09:08
Еліна Світоліна виходить заміж: тенісистка похвалилася величезною каблучкою (фото) Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна побралася з французом Гаелем Монфісом. Пара вже давно разом, хоча зовсім недавно на деякий час і ставили на паузу свої почуття. Пара натякнула на відновлення відносин 31 березня і вже 3 квітня заявила про плани одружитися.

Фотографії з заручин опублікувала Еліна Світоліна у своєму Instagram.

Відразу після поразки в півфіналі турніру WTA-1000 в Майамі українська тенісистка Еліна Світоліна відлетіла із США в Європу. А через добу в соцмережах Еліни і француза Гаеля Монфіса з'явилося повідомлення про заручини.

Тенісистка опублікувала два фото – на одному вона разом з Монфісом стоїть на тлі гір, а на її безіменному пальці виблискує шикарну обручку. На другому кадрі Світоліна продемонструвала вже окремо руку з перснем, щоб всі охочі могли помилуватися величезним каменем.

"Так! Початок нашої вічності", - написала Світоліна у підпису до знімків.

Еліна Світоліна виходить заміж: тенісистка похвалилася величезною каблучкою (фото)

Еліна Світоліна виходить заміж: тенісистка похвалилася величезною каблучкою (фото)

Світоліна прийняла пропозицію від Монфіса (фото: instagram.com/elisvitolina)

Під фотографією фанати не втомлюються вітати подружжя і щиро радіти за своїх спортивних фаворитів. Тільки на сторінці Світоліної з'явилося не менше 4 тисяч вітальних коментарів.

Про те, що Еліна Світоліна зустрічається з Гаелем Монфісом, стало відомо в січні 2019 року. Сталося це під час Australian Open. Француз приходив на матчі і сидів поруч з тренером в кутку.

Пара навіть мала спільний instagram g.e.m.s.life, куди робили спільні фотографії. Проте вже в червні 2020 року пара заблокувала акаунт. Українська тенісистка видалила зі своїх сторінок спільні знімки, а в ЗМІ просочилася інформація, що спортсмени більше не разом.

Проте несподівано для всіх у лютому 2021 року Світоліна заявила про те, що вона більше не зустрічається з Монфісом – пара вирішила зробити перерву. Світоліна тоді написала: "у нас ще збереглася любов один до одного, але... Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям".

Нагадаємо, що раніше став відомий переможець Australian Open-2021.

До цього ми писали, що Світоліна програла росіянці і вилетіла з турніру в Дубаї.

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