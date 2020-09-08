В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледіва продемонструвала стильний аутфит в Одесі

Катя Осадча часто подорожує по роботі, іноді примудряючись поєднувати робочі поїздки з міні-відпусткою. Зараз ведуча "Світського життя" вирушила до Одеси, де не упустила випадку зробити ефектне фото на березі моря. Романтично-мрійливим кадром вона поділилася в своєму Instagram.

Катя підкреслила свою струнку фігуру ефектним нарядом - вона позує в елегантній чорній сукні в підлогу. Яскравою родзинкою аутфита став величезний білий бант, зав'язаний на тонкій талії теледіви.

Осадча доповнила лук чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в зачіску ззаду, яку прикрасила чорним обідком. Також ведуча зробила макіяж в природних відтінках з акцентом на очах.

Вона зображена біля огорожі прямо біля моря, дивлячись вдалину з чарівною усмішкою.

Катя Осадча продемонструвала оригінальний образ з бантом в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Море. Вечір. Робота", – підписала знімок Катя.

Фолловери оцінили стильний образ ведучої і залишили їй чимало компліментів в коментарях.

Яка ж Ви гарна!!!!!!!

І красуня

Неймовірно красива

Так тримати

Бездоганна

Одеса, море, Колумбус, Катерина

Супер катя

Шикарна

Інколи приємна у вас робота

Стильна сукня,з вами все стильно відбувається у житті!

Красуня!! Стильна, справжня модель

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила елегантністю в білому брючному костюмі і фірмовому капелюшку.

Ми також писали, що Катя Осадча поділилися фотозвітом з дня народження чоловіка Юрія Горбунова.