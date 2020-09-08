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В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом

Вівторок 08 вересня 2020 09:46
В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Теледіва продемонструвала стильний аутфит в Одесі

Катя Осадча часто подорожує по роботі, іноді примудряючись поєднувати робочі поїздки з міні-відпусткою. Зараз ведуча "Світського життя" вирушила до Одеси, де не упустила випадку зробити ефектне фото на березі моря. Романтично-мрійливим кадром вона поділилася в своєму Instagram.

Катя підкреслила свою струнку фігуру ефектним нарядом - вона позує в елегантній чорній сукні в підлогу. Яскравою родзинкою аутфита став величезний білий бант, зав'язаний на тонкій талії теледіви.

Осадча доповнила лук чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в зачіску ззаду, яку прикрасила чорним обідком. Також ведуча зробила макіяж в природних відтінках з акцентом на очах.

Вона зображена біля огорожі прямо біля моря, дивлячись вдалину з чарівною усмішкою.

В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом

Катя Осадча продемонструвала оригінальний образ з бантом в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Море. Вечір. Робота", – підписала знімок Катя.

Фолловери оцінили стильний образ ведучої і залишили їй чимало компліментів в коментарях.

  • Яка ж Ви гарна!!!!!!!
  • І красуня
  • Неймовірно красива
  • Так тримати
  • Бездоганна
  • Одеса, море, Колумбус, Катерина
  • Супер катя
  • Шикарна
  • Інколи приємна у вас робота
  • Стильна сукня,з вами все стильно відбувається у житті!
  • Красуня!! Стильна, справжня модель

В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила елегантністю в білому брючному костюмі і фірмовому капелюшку.

Ми також писали, що Катя Осадча поділилися фотозвітом з дня народження чоловіка Юрія Горбунова.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадчаобразведущая
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