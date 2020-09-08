В елегантній сукні з бантом: Катя Осадча захопила бездоганним образом

Теледіва продемонструвала стильний аутфит в Одесі
Катя Осадча часто подорожує по роботі, іноді примудряючись поєднувати робочі поїздки з міні-відпусткою. Зараз ведуча "Світського життя" вирушила до Одеси, де не упустила випадку зробити ефектне фото на березі моря. Романтично-мрійливим кадром вона поділилася в своєму Instagram.
Катя підкреслила свою струнку фігуру ефектним нарядом - вона позує в елегантній чорній сукні в підлогу. Яскравою родзинкою аутфита став величезний білий бант, зав'язаний на тонкій талії теледіви.
Осадча доповнила лук чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в зачіску ззаду, яку прикрасила чорним обідком. Також ведуча зробила макіяж в природних відтінках з акцентом на очах.
Вона зображена біля огорожі прямо біля моря, дивлячись вдалину з чарівною усмішкою.
Катя Осадча продемонструвала оригінальний образ з бантом в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)
"Море. Вечір. Робота", – підписала знімок Катя.
Фолловери оцінили стильний образ ведучої і залишили їй чимало компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила елегантністю в білому брючному костюмі і фірмовому капелюшку.
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