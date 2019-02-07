Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala

Фото: Хайді Клум (instagram.com/heidiklum)

Супермодель з'явилася на публіці в розкішній сукні відтінку металік

Супермодель Хайді Клум, яка отримала пропозицію руки і серця від свого молодого бойфренда, музиканта Тома Каулітца, з'явилася на званій вечері amfAR Gala в Нью-Йорку у відвертому вечірньому вбранні, що максимально оголило її пишні груди. Відповідні фото можна побачити на сторінці заходу в Instagram, а також в паблику самої манекенниці.

Для виходу в світ 45-річна знаменитість обрала сукню кольору металік від Paolo Sebastian з екстремальним декольте і бахромою, завдяки якій гості могли побачити стрункі ніжки зірки.

Фото: Хайді Клум (instagram.com/amfar)

Фото: Хайді Клум (instagram.com/paolo_sebastian)

В якості аксесуарів Хайді одягла витончений золотий ланцюжок з ледь помітною підвіскою і пару обручок. Природний нюдовый макіяж і укладка з елементами легкої невимушеної недбалості довершили її урочистий образ.

Також на гала-вечері можна було побачити голлівудську зірку з українським корінням Мілу Йовович. Вона красувалася в золотій блискучій сукні в підлогу. Яскраво-червона помада зробила акцент на губи, а великі сережки з брюзовыми масивними вставками стали яскравим акцентом її образу.

Раніше Хайді Клум показала гарячий постільний знімок зі своїм нареченим, німецьким музикантом, учасником гурту Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара щаслива, незважаючи на значну різницю у віці, і не приховує своїх почуттів на публіці. На знак серйозності намірів артист зробив супермоделі пропозицію на католицьке Різдво.

До речі, Хайді Клум вміє перетворити кожен вихід у світ в модну сенсацію. Так, на премії Золотий глобус 2019 вона з'явилася в пишній сукні з прозорим корсетним ліфом від Monique Lhuillier.

Відео: РБК-Україна