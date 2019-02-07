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Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 16:15
Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala
Фото: Хайді Клум (instagram.com/heidiklum)

Супермодель з'явилася на публіці в розкішній сукні відтінку металік

Супермодель Хайді Клум, яка отримала пропозицію руки і серця від свого молодого бойфренда, музиканта Тома Каулітца,  з'явилася на званій вечері amfAR Gala в Нью-Йорку у відвертому вечірньому вбранні, що максимально оголило її пишні груди. Відповідні фото можна побачити на сторінці заходу в Instagram, а  також в паблику самої манекенниці.

Для виходу в світ 45-річна знаменитість обрала сукню кольору металік від Paolo Sebastian з екстремальним декольте і бахромою, завдяки якій гості могли побачити стрункі ніжки зірки.

Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala

Фото: Хайді Клум (instagram.com/amfar)

Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala

Фото: Хайді Клум (instagram.com/paolo_sebastian)

В якості аксесуарів Хайді одягла витончений золотий ланцюжок з ледь помітною підвіскою і пару обручок. Природний нюдовый макіяж і укладка з елементами легкої невимушеної недбалості довершили її урочистий образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

Також на гала-вечері можна було побачити голлівудську зірку з українським корінням Мілу Йовович. Вона красувалася в золотій блискучій сукні в підлогу. Яскраво-червона помада зробила акцент на губи, а великі сережки з брюзовыми масивними вставками стали яскравим акцентом її образу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від amfAR (@amfar)

Раніше Хайді Клум показала гарячий постільний знімок зі своїм нареченим, німецьким музикантом, учасником гурту Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара щаслива, незважаючи на значну різницю у віці, і не приховує своїх почуттів на публіці. На знак серйозності намірів артист зробив супермоделі пропозицію на католицьке Різдво.

До речі, Хайді Клум вміє перетворити кожен вихід у світ в модну сенсацію. Так, на премії Золотий глобус 2019 вона з'явилася в пишній сукні з прозорим корсетним ліфом від Monique Lhuillier.

Відео: РБК-Україна

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