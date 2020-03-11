Експерт «Одруження наосліп» розповіла, чи варто довіряти першому враженню

У вчорашньому випуску романтичного реаліті-шоу «Одруження наосліп», яке виходить о 22:45 на телеканалі «1+1», у пошуках кохання прийшов 33-річний Дмитро. Він родом з Одеси, проте вже 2 роки мешкає у Німеччині, проте дружину хоче українку. Чоловік мріє зустріти ніжну, гарну дівчину, яка б мала досвід життя закордоном та знала іноземну мову. Проаналізувавши запити героя, практикуючий психолог Ірина Кириченко і лайф-коуч Даніель Салем вирішили, що найкраще чоловіку підійде Ольга, яка вже 15 років живе в Італії. 31-річна жінка з запальним характером працює косметологом та приїхала в Україну, щоб зустріти свого чоловіка з гарним почуттям гумору. Незважаючи на позитивне перше враження, у пари виникли конфлікти. Ірина Кириченко, психолог проекту, розповіла, про те, наскільки перше враження може бути хибним, та виділила три основні причини, які впливають на його формування.

Дмитро і Оля. Весілля наосліп – випуск 7, 6 сезон

Перевага над нами. Якщо здається, що людина гарно виглядає, успішна, чогось досягла у житті, то ми авансуємо прихильність і позитивне ставлення, адже інші якості такої людини теж мають бути на висоті. Проте не факт, що у майбутньому не буде розчарувань, адже на перший погляд, успішний та заможний чоловік, наприклад, може виявитися скнарою. Чи успішна, доглянута жінка може бути поганою господинею.

Ставлення до нас. Якщо людина при першій зустрічі робить компліменти, цікавиться нами, уважно ставиться, то ми теж авансуємо довіру. Хоча насправді чоловіком чи жінкою може рухати лише бажання бути гарним в очах інших, і вся поведінка спрямована лише на задоволення власної потреби.

Зовнішня привабливість. У кожної людини є зовнішні критерії, яким ми надаємо перевагу. Якщо людина не відповідає нашим критеріям зовнішності, то ми можемо закриватися, збільшувати дистанцію і знижувати кредит довіри. Хоча, ми починаємо з упередженням ставитися до людини, не даючи їй можливості проявитися.

Тож іноді перше враження може зіграти злий жарт, і ми відштовхуємо людину, яка нам підходить, або навпаки, занадто довіряємо, не впізнав добре іншу особливо.

Ще більше порад від психолога Ірини Кириченко дивіться кожного вівторка в проекті «Одруження наосліп».