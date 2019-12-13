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Екс-кохана Володимира Кличка кардинально змінила зачіску і повернулася в соцмережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 18:31
Екс-кохана Володимира Кличка кардинально змінила зачіску і повернулася в соцмережі
Хайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Хайден Панеттьєрі коротко підстриглася

Экс-кохана Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі – тендітна білявка, яку всі звикли бачити виключно з розкішними золотистими кучерями. Але навіть такій, на перший погляд, цілком сформованій особистості деколи не вистачає кардинальних змін. Наприклад, зміни зачіски. Хайден вирішила коротко підстригтися, про що повідомила шанувальникам на своїй сторінці в Twitter.

Екс-кохана Володимира Кличка кардинально змінила зачіску і повернулася в соцмережіЗірка корокто підстриглася (фото: twitter.com/haydenpanettier)

Свій новий образ вона порівняла з тим, що носила її героїня у фільмі «Крик 4» – Кірбі Рід. «Слідом за моєю внутрішньою Кірбі. Спасибі моїм хлопчикам із Anthony Leonard Salon», – повідомила вона в підписі.

Екс-кохана Володимира Кличка кардинально змінила зачіску і повернулася в соцмережіВсі звикли бачити Хайден з розкішним волоссям (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Нагадаємо, до цього 30-річна взяла тривалу перерву від соціальної активності в мережі. Тому її фото – перше за 10 місяців – викликало справжній ажіотаж. Воно миттєво облетіло безліч світських порталів. Перукар Хайден розповів, що його зоряна клієнкат хотіла «кардинальних змін». Але з чим пов'язане таке бажання, пояснювати не став.

Екс-кохана Володимира Кличка кардинально змінила зачіску і повернулася в соцмережі

Хайден поки що не зважилася на нове життя (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

В особистому житті дівчини поки що змін немає. Ще недавно вона збиралася назавжди розірвати стосунки зі своїм бойфрендом, агентом з нерухомості Брайаном Хикерсоном, що її періодично жорстоко бив і навіть ледве не потрапив за це у в'язницю, і почати нове життя. Але, по всьому, закохані зуміли пережити цей період і почати спочатку разом – нещодавно пара була помічена в аеропорту Нью-Йорка.

Ці відносини Хайден зав'язала незабаром після розриву стосунків з Володимиром Кличком, з яким зустрічалася 10 років. До речі, спільна дочка знаменитого боксера та популярної актриси Кайя Євдокія зараз живе з батьком в Україні. Тим не менш, Хайден регулярно з нею спілкується по телефону, а також відвідує.

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