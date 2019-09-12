Катерина Кухар розповіла про деталі майбутнього весілля: Офіційно ми поки не чоловік і дружина

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: прес-служба)

Поки що Кухар перебуває у виборі сукні

Катерина Кухар ділиться подробицями свого майбутнього весілля. Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу та світового балету — Катерина Кухар і Олександр Стоянов — більше 10 років разом! Їх творчий і, як результат, романтичний дует сформувався ще в 2006 році з постановки "Лускунчик" на сцені Національної опери України. З тих пір Катерина і Олександр дали десятки виступів на найвідоміших балетних сценах світу, встигли зарекомендувати себе як одна з найбільш міцний і романтичних пар балету. Разом Кухар і Стоянов виховують двох дітей: 10-річний Тимура і 4-річна Настя.

Але при цьому пара весь цей час не поспішала офіційно реєструвати свій шлюб! 5 років тому вони вінчалися! Це вони вважають важливіше штампа в паспорті. Лише на початку 2019 року шанувальників пари вразила новина — Кухар і Стоянов таємно розписалися в США і готуються зіграти весілля восени 2019 року. В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна Катерина Кухар розповів подробиці майбутнього торжества і пояснила, чому вони з Олександром офіційно все ще не чоловік і дружина!

Катерина Кухар: В Україні американський розпис вважається недійсним!

Зіркова пара таємно розписалися у грудні 2018 року в місті Сіетл, штат Вашингтон. Розпис відбулася в переддень католицького Різдва.

До настільки важливої події пару підштовхнула близька подруга Кухар, яка живе в США і яку українська прима-балерина ніжно називає своєю "хрещеною матір'ю".

"Моя дуже близька подруга живе в Штатах... Якщо б у свідомому віці можна було вибирати хресних батьків, я б вибрала її своєю хрещеною мамою... "балетною", так як вона колишня балерина, дуже приємна жінка і я її дуже люблю! Якось я запримітила одне кільце. Але чоловік все ніяк не поспішав мені його придбати. І ось, напередодні Різдва, коли в повітрі витала магія, в один з вечорів під келих шампанського подруга каже чоловікові: "А давай ти подаруєш їй каблучку як весільну!" І понеслась..." — з посмішкою згадує Кухар.

Катерина і Олександр разом вже більше 10-ти років!

Розповідає Катерина і про свій весільний образ.

"У мене було незвичайне весільне плаття в вигляді пачки, я була в пуантах на сцені!"

Але як з'ясувалося, реєстрація шлюбу в іншій країні в Україні вважається недійсною! Так що можна сказати, що Кухар і Стоянов офіційно все ще не розписані.

“Розпис у нас американський, але він а в Україні насправді не дійсний. Тому ми плануємо зіграти справжнє весілля", — коментує Кухар.

Весілля Кухар і Стоянова: все у волі графіка

Зіграти "справжнє" весілля Катерина та Олександр планують вже цієї осені. Тільки ось Кухар складно приховати хвилювання — торжество на межі зриву через щільний графік артистів.

“Ми дійсно плануємо зіграти весілля цієї осені. І я дуже сподіваюся, що у нас все вийде. Але зараз, коли ми дивимося на наші графіки, розуміємо, що попереду нас чекають божевільні гонки! Постійні репетиції, нові постановки...У жовтні чоловік робить перший міжнародний фестиваль "BALLET OPEN SPACE" на сцені Національної опери України! Також у жовтні заплановано великий тур по Україні з виставами "Кармен" і "Шахерезада". Плюс "Танці з зірками 2019", інтерв'ю, зйомки і т. д. Тому поки що я точно не знаю, коли ми зіграємо весілля. Але дуже сподіваюся і хочу зробити це восени", — розповідає Кухар.

За словами Катерини, осіннє весілля — чи не мрія дитинства.

"Пам'ятаю, як бабуся завжди мені говорила: "Будеш виходити заміж, обов'язково роби це восени!" І мені ця установка з дитинства запам'яталася", — пояснює своє бажання прима-балерина.

Кухар про вибір сукні: Можу відійти від канонів

Екаерина Кухар: Що стосується креативу, я вільна, як вітер

Весільну сукню Катерина ще не вибрала. Але зазначає, що вона не обов'язково може бути білою!

“Знаєте, я така різна панночка (сміється). Вранці можу прокинутися Білосніжкою, ввечері лягаю спати Маргаритою! Сукня ще в процесі вибору, але не факт, що вона буде білою! Я абсолютно не консервативна! Швидше навпаки! Так, я консерватор в питаннях, що стосуються роботи, класики, збереження традицій. Але що стосується креативу, натхнення, я вільна, як вітер. Насолоджуюся цим і дихаю!" — каже Кухар.

Про поїздку в США: Вперше взяли з собою доньку

Зазначимо, що незадовго перед презентацією нового сезону шоу Танці з зірками 2019 на "1+1", Катерина з родиною відпочивала в США. А саме — в Лос-Анджелесі.

Кухар зізналася, що вперше з чоловіком вони зважилися взяти 4-річну Настю в тривалий переліт.

“Я нарешті з чоловіком можу собі дозволити раз на рік влітку відпочити в Америці, приділити час дітям, показати їм щось нове. В минулому році ми відлітали в Американу з нашим старшим сином Тимуром. В цьому році ми вирішили ризикнути і на тривалий переліт взяти нашу маленьку доньку... Ми показали їй Disneyland — найщасливіше місце в світі", — розповідає Катерина.

Кухар і Стоянов в "Діснейленді", літо 2019 (фото: instagram/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина також згадала, що вперше в житті Disneyland відвідала в Японії у віці 17 років. І ця поїздка залишила на неї незабутнє враження.

На той час рідко хто взагалі в принципі виїжджав з України, ще й у Японію! Я тоді ще була блондинкою... І всі японці від мене просто сходили з розуму (посміхається). Якщо зараз для японців європейські обличчя абсолютно прийнятні. На той період я йшла по вулиці і мені буквально не давали проходу. Блондинка, з великими очима! На мене всі оберталися, доторкалися до мене дивилися, як на божество", — згадує Кухар.

А ось на запитання, чи не планує вона знову перефарбуватися в блондинку, Катерина сміється і категорично махає: “О ні! Не хочу".

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019. За словами прима-балерини, вона передчуває, що це буде для неї самий складний сезон!

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