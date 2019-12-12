Єфросиніна показала зворушливе фото сина в новорічному костюмі

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна вже активно готується до новорічних свят і проводить час з дітьми. На свою сторінку в Instagram вона виклала фото зі своїм сином Олександром, який помітно підріс.

На знімку можна побачити саму Єфросиніну в елегантному платті з відкритими плечима, що обіймає п'ятирічного хлопчика, одягненого у форму поліцейського. За словами Маші, таке вбрання син обрав в якості новорічного костюма.

"Дякую за чарівне сімейне свято! І спасибі моєму синові, що вже другий рік мені не потрібно ламати голову над новорічним костюмом", - поділилася 40-річна зірка.

Маша Єфросиніна з сином Олександром (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальників знаменитості розчулив цей кадр, вони зазначили, що син Єфросиніної неймовірно на неї схожий:

Синуля, копія мами!

Справжній чоловік - послідовний!

Нереально гарна фотка.

Ви вдвох дуже красиві. Супер...

Синуля-копія матусі!! І де такий костюм можна купити у нас? Мій онук теж просить на Новий рік.

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що Маша Єфросиніна не дуже часто балує багатотисячну армію прихильників сімейними фото, особливо зі старшою дочкою Наною і чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв). А от молодший син Саша з задоволенням з'являється в блозі зіркової мами. Зазначимо, що 25 серпня хлопчикові виповнилося 5 років. При цьому телеведуча неодноразово повторювала в різних інтерв'ю, що Саша - дуже товариський хлопчик, його не лякають незнайомі люди і він дуже артистичний. Тому він не проти "публічності" в блозі мами.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула стильним вбранням в костюмі з люрексу.