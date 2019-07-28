Ефектна Слава Камінська в корсеті прикрасила обкладинку глянцю

Після розлучення співачка покращала і знялася у фотосесії для журналу
Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, з яким у них двоє маленьких дітей. Як стало відомо, причиною стали різні характери і погляди на життя, а ініціатором розлучення став чоловік. Незважаючи на такий непростий період у житті, співачка намагається залишатися позитивною і багато часу приділяє дітям, не забуваючи і про світське життя. Багато шанувальників навіть зазначають, що останнім часом артистка дуже покращала.
На своїй сторінці в Instagram Слава схвилювала фанів новими яскравими фото - як виявилося, вона прикрасила обкладинку і знялася у фотосесії для глянсового журналу "Единственная".
Для заголовного фото вона приміряла бірюзове вбрання з довгими рукавами, а поверх нього - помаранчевий корсет, який підкреслив витончену талію артистки.
"Єдина на ці 30 днів", - прокоментувала Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
До речі, цитата Слави на обкладинці видання говорить: "Я повинна бути щасливою".
Виконавиця також показала ще один кадр з фотосесії. На ньому видно весь образ красуні - правда, ймовірно, через світло він здається не бірюзовим, а ніжно-фіолетовим. На співачці - вузька сукня, а також піджак і корсет поверх нього, а на голові у неї красується незвичайна шапочка в тон корсета. На фото дівчина закрила очі і щасливо посміхається.
"Единственная, в моєму випадку - це діагноз", - зазначила вона.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів і засипали Камінську захопленими компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, гарна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучій смарагдовій сукні.
Раніше Слава Камінська з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.