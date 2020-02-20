ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ефектна Лілія Ребрик в розкішному костюмі вразила стильним виходом у світ

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 12:47
Ефектна Лілія Ребрик в розкішному костюмі вразила стильним виходом у світ
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча отримала чергову нагороду

Лілія Ребрик – не тільки любляча і кохана дружина і мама двох прекрасних дочок Діани і Поліни, але ще і ведуча, актриса і бізнес-леді. За все, що тільки не береться зірка, у неї чудово виходить. І свідченням цього стала чергова нагорода, якою теледіва похвалилася в Instagram.

Лілія позувала в ефектному чорному брючному костюмі від бренду Rebel Collection, вартістю 7150 грн. Під піджак з відкритою лінією декольте і баскою вона завбачливо одягла чорну блузку. Під розкльошені внизу штани - обрала замшеві туфлі на шпильці. В якості аксесуара вона взяла до рук блискучий "стьоганий" клатч на ланцюжку.

З прикрас на теледіві – оригінальне колье з масивної довгою підвіскою і акуратні золоті сережки. Вона вирішила зібрати волосся в гладку зачіску і випустила пару пасом на обличчя. Макіяж ведуча зробила з акцентом на червоні губи – Лілія часто вибирає саме цей відтінок помади для світських виходів.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Несподівано і приємно! Стала переможницею в номінації МЕДІА серед найуспішніших БІЗНЕС-ЛЕДІ України. Дякую за підтримку! Мені дуже приємно! Люблю! Тепер я справжня бізнес-леді. Коли я збиралася на захід, моя Діана поцікавилася, що це має бути. Я їй пояснила, а вона каже: "Ага, ти вже була "Мамою року", "Ведучою року", зараз маєш дива "Бізнес-леді", залишилося ще Оскара отримати. У дітей все набагато простіше! І діти - наша найкраща мотивація! І найбільший мій успіх, моя радість і мій тил - це моя родина", - залишила зворушливе повідомлення Лілія.

Ефектна Лілія Ребрик в розкішному костюмі вразила стильним виходом у світ

Скріншот: crystalsalon.com.ua

На ведучу тут же обрушилися вітання і компліменти від шанувальників.

  • Ліліє, Ви неймовірна жінка, дружина та мама, Ві приклад багатьом.. Дякую що надихаєте ставати кращою... Нехай у Вас все буде добре
  • Щиро вітаю!Ві неймовірна!
  • Вітаю, Ви на це заслуговуєте
  • Ви красуня
  • Заслужені нагороди, Лілія! Ви така своя, дуже приємно і дуже за вами спостерігати, радіти за вашу дружну дику сімейку, ну і ,звичайно, захоплюватися успіхами в професійному житті! Всього вам доброго!
  • Дуже красива
  • Вітаю. Така трудяжка і при цьому прекрасна мама

Скріншот коментарів

До речі, раніше Лілія Ребрик вийшла у прямий ефір в затишній і стильній домашній піжамі і тапочках.

Мрії збуваються: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в нічній Празі Чарівна Лілія Ребрик в ультракороткому "леопардовому" пеньюарі блиснула ніжками
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся