"Мрії повинні бути здійсненіі": стало відомо про витрати Топалова на весілля з Тодоренко

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розкрила всі таємниці підготовки до самого щасливого дня

Регіна Тодоренко і Влад Топалов відіграли пишне весілля в Італії ще на початку липня. Свято тривало три дні і проходило на шикарній віллі "Асторія" в містечку Сорренто. Організацією весілля займалася сестра співака, Аліна Топалова, яка, до речі, на той момент була вагітна. Регіна вирішила показати шанувальникам бекстейдж зі зйомок свята, а також поділилася унікальними кадрами підготовки до головного дня в житті їх з Владом сім'ї. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі ведучої.

Регіна згадала, що спочатку навіть не думала відзначати весілля в Італії, але проводити захід в Москві не було сенсу, адже кількість гостей би різко зросла, а пара хотіла бачити вузьке коло рідних і близьких.

"Нам з Владом запропонувала це місце його сестра Аліна. Ми вже хотіли Грецію або просто навіть думали зробити весілля в Москві, але якщо б ми робили весілля в Москві, там би було чоловік 500, якщо не тисячі. І ми вирішили скромним колективом поїхати і відсвяткувати цю подію подалі. Алінка знайшла неймовірну віллу на обриві в містечку Сорренто, тому що Сорренто - це місто кохання, день його народження 14 лютого. Це на будь-яку дівчину діє – знаки, знаки, знаки. Мені здається, це воно!" - поділилася романтичною історією ведуча.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Особливий пункт підготовки – вибір весільного плаття. У Регіни було їх цілих два. Правда, перед тим як зупинити свій вибір на парочці з них вона переглянула безліч варіантів. Ведуча вирішила поділитися з шанувальниками емоціями і зізналася, що плакала у вбиральні після розпису.

"В ЗАГСі не плакала, під час розпису все було добре. Пішла в туалет, така стою, на себе дивлюся: "Я дружина Топалова!" - зі сміхом розповіла Регіна, зігравши сценку в ролях.

Сестра Влада, Аліна, яка виступила організатором урочистості, прочинила завісу таємниці над питаннями підготовки і проведення свята. Вона заявила, що Регіна була дуже невибагливою нареченою.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Регіна взагалі не вередлива наречена. Вона мені дала абсолютний карт-бланш на все! Вона просто наречена мрії", - поділилася Аліна.

Влад не шкодував грошей на розкішне весілля. Він попросив не обговорювати фінансові питання зі своєю другою половиною, а просто вирішив втілити в реальність всі її мрії.

"Влад в кілька разів збільшив наш початковий бюджет. Кожен раз, коли мова заходила про гроші, він говорив те, що просто розбивало моє дівоче серце. Він говорив: "Ніяких розмов про гроші! Це все її не стосується. Я все покриваю. Всі її мрії повинні бути здійснені. З питань грошей – це до мене", - з розчуленням згадує сестра співака.

Відео: Youtube/Регіна Тодоренко

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали півгодинний зворушливий весільний фільм.