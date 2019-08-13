Дзідзьо зізнався, від якого напою у нього "починаються нерви"

Фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома чесно зізнався, від якого напою він може стати дратівливим і неспокійним. Про це український співак розповів на знімальному майданчику святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00,

Так, журналісти каналу "Україна" поцікавилися у співака, чи любить він каву.

"Ви маєте на увазі, чи я "кавун"? – сміючись, сказав Дзідзьо. – Насправді, каву я не п’ю так часто. Вже коли зовсім немає сил і відчувається втома, то вранці потрібно чогось гарячого випити – у такому випадку кава рятує. Та я п’ю лише американо без молока, додаючи одну ложку цукру", – розповів Дзідзьо.

Утім, Дзідзьо попереджає, що надто захоплюватись ароматним напоєм не варто.

"Я помітив, що якщо випиваю 3 чашки, у мене починаються нерви. Тому багато кави пити не треба", – прокоментував артист за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!".

Фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Нагадаємо, у масштабному шоу каналу "Україна" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, "Антитіла", "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

До речі, раніше Макс Барських згадав про небезпечну ситуацію з настирливою прихильницею. При цьому співак був відвертий: ліфчики на сцені - звична для Барських ситуація!

А ось Тарас Тополя розповів, що подарував Альоші після народження синів! Звичайно ж, Тополя вважає, що найкращий подарунок, який йому подарувала дружина - це діти!

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.