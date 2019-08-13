Дзидзьо признался, от какого напитка у него "начинаются нервы"

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома честно признался, от какого напитка он может стать раздражительным и неспокойным. Об этом украинский певец рассказал на съемочной площадке праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00,

Так, журналисты канала "Украина" поинтересовались у певца, любит ли он кофе.

"На самом деле, кофе я не пью так часто. Уже когда совсем нет сил и чувствуется усталость, то утром нужно чего-то горячего выпить – в таком случае кофе спасает. Но я пью только американо без молока, добавляя одну ложку сахара", – рассказал Дзидзьо.

Впрочем, Дзидзьо предупреждает, что слишком увлекаться ароматным напитком не стоит.

"Я заметил, что если выпиваю 3 чашки, у меня начинаются нервы. Поэтому много кофе пить не нужно", – прокомментировал артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Напомним, в масштабном шоу канала "Украина" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Кстати, ранее Макс Барских вспомнил об опасной ситуации с назойливой поклонницей. При этом певец был откровенен: лифчики на сцене - привычная для Барских ситуация!

А вот Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей! Конечно же, Тополя считает, что лучший подарок, который ему преподнесла жена - это дети!

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.