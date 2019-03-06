"З Джулією Робертс": Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою

Телеведуча опублікувала чорно-білі кадри з чарівною дівчиною
Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно восхитила сеть своим кружевным нарядом, оригинально представила подписчикам свою близкую подругу, с которой занимается благотворительностью и обеспечивает нуждающихся детей в операциях, реабилитации и медикаментах. На своей странице в Instagram Маша опубликовала милое черно-белое фото с улыбчивой девушкой в обнимку.
"Ровно два года назад маленькое хрупкое тельце с тургеневскими кудряшками представилось Валерией. Спасибо тебе, мой теперь уже близкий друг @valeriya_", - поблагодарила Ефросинина свою подругу за сотрудничество в благотворительной сфере.
Она назвала астрономическую сумму, которую удалось совместными усилиями собрать девушкам для больных детей.
"На сегодняшний день мы собрали около 2 600 000 грн! Эта сумма дала возможность жить здоровой жизнью сорока детям, фонд обеспечил им операции, реабилитацию и медикаментозное сопровождение", - рассказала о результатах проведенной работы телеведущая.
Подписчики восхитились намерениями Ефросининой помогать детям и отметили, что подруга звезды очень похожа на голливудскую знаменитость Джулию Робертс.
Стоит отметить, что в недавнем интервью еще одна девушка, с которой Маша близко общается - Даша Астафьева откровенно рассказала о личном. Так недавно, она призналась о самых больших своих страхах.
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