"З Джулією Робертс": Маша Єфросиніна зачарувала фото з подругою

Телеведуча опублікувала чорно-білі кадри з чарівною дівчиною

Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно восхитила сеть своим кружевным нарядом, оригинально представила подписчикам свою близкую подругу, с которой занимается благотворительностью и обеспечивает нуждающихся детей в операциях, реабилитации и медикаментах. На своей странице в Instagram Маша опубликовала милое черно-белое фото с улыбчивой девушкой в обнимку.

Фото: Маша Ефросинина с подругой Валерией (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ровно два года назад маленькое хрупкое тельце с тургеневскими кудряшками представилось Валерией. Спасибо тебе, мой теперь уже близкий друг @valeriya_", - поблагодарила Ефросинина свою подругу за сотрудничество в благотворительной сфере.

Она назвала астрономическую сумму, которую удалось совместными усилиями собрать девушкам для больных детей.

"На сегодняшний день мы собрали около 2 600 000 грн! Эта сумма дала возможность жить здоровой жизнью сорока детям, фонд обеспечил им операции, реабилитацию и медикаментозное сопровождение", - рассказала о результатах проведенной работы телеведущая.

Подписчики восхитились намерениями Ефросининой помогать детям и отметили, что подруга звезды очень похожа на голливудскую знаменитость Джулию Робертс.

"Красотки", - stoliarova_alinka

"Талантливые, добрые вы творите добро", - modi_beauty_center

"Как же Валерия похожа на Джулию Робертс (или Джулия на Валерию). Улыбка, мимика, жесты, волосы! Невозможно налюбоваться!" - annetblum

"Маша, пока не прочитала ваш пост по началу решила, что фото с Джулией Робертс", - alena.sorokina29

"Я думала мне показалось, оказывается действительно похожа", - luna_cheese

"У вас прекрасный тандем! Спасибо, Вам, талантливые и неравнодушные девочки!" - lavandovydim_kiev.

Стоит отметить, что в недавнем интервью еще одна девушка, с которой Маша близко общается - Даша Астафьева откровенно рассказала о личном. Так недавно, она призналась о самых больших своих страхах.

А еще, Маша Ефросинина показала, как носить главный тренд весны 2019.