Дженніфер Лопес влаштувала піжамну вечірку на Різдво: милі сімейні фото

Фото: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (instagram.com/jlo)

Співачка нарядила все сімейство в однакові картаті піжами

Як і багато інших знаменитостей, 25 грудня американська співачка і актриса Дженніфер Лопес відсвяткувала Різдво. Зірка влаштувала веселий сімейний вечір зі своїм коханим Алексом Родрігесом і найближчими - матір'ю Гваделупою і дітьми Максом і Еммою. Милими знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джей Ло і інші вбралися в милі однакові картаті піжами і явно насолоджувалися святковим неробством, а також готували разом і розпаковували подарунки, розкладені під красиво нарядженою ялинкою.

Фото: (instagram.com/jlo)

Відзначимо, що в цей день 49-річна співачка вирішила обійтися без макіяжу, а волосся зав'язала в простий пучок.

Фото: (instagram.com/jlo)

"Бажаю вам всім веселого Різдва. Люблю вас",- привітала Дженніфер підписників в соцмережі.

Фото: (instagram.com/jlo)



Алекс Родрігес також поділився затишними моментами на своїй сторінці.

"Вона все ще дитина, коли справа доходить до Різдва. З Різдвом всіх!" - прокоментував Алекс в Instagram.

Фото: (instagram.com/arod)

До того ж він опублікував забавний відеоролик, в якому показав, як Лопес весело танцює вдома в піжамі.

Відео: (instagram.com/arod)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес в розкішному платті справила фурор на прем'єрі фільму. Зірка відвідала прем'єру фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку і вибрала для виходу в світ шикарне рожеве плаття від Giambattista Valli з довгим шлейфом.

Ми також повідомляли, що дочка Дженніфер Лопес зіграла головну роль в кліпі мами. Для Емми ця робота стала акторським дебютом, а для її мами — режисерським, оскільки вперше зірка сама зрежисирувала відео.

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