Дженніфер Лопес вразила мережу відвертим фото для глянцю

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Голлівудська зірка знялася практично голою

Відома американська співачка Дженніфер Лопес опублікувала на свою сторінку в Instagram кадр з фотосесії для грудневого випуску журналу InStyle.

Для глянцю 49-річна знаменитість знялася напівоголеною.

На знімку можна побачити зірку в смарагдовому платті-туніці від Valentino haute couture.

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Величезний розріз на одній із сторін шати практично повністю оголив Дженніфер, яка продемонструвала сексапільне тіло, прикривши рукою сідниці.

"Дуже сексуально!", "І це в 49 років!", "Вік над нею не владний", - пишуть фоловери артистки.

В інтерв'ю виданню Лопес зізналася, що добре виглядає завдяки тому, що: не вживає кофеїн, не п'є алкоголь і багато спить.

"Раніше я завжди дбала про себе, і тепер це позначається", — прокоментувала Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес похвалилася перед шанувальниками своїми шикарними формами.

Також ми писали про те, що Дженніфер Лопес похвалилася фігурою в бікіні на своєму дні народження.

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