Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним пресом і розповіла, як худне

Фото: Дженніфер Лопес (GettyImages)

Про таку фігуру, як у Джей Ло можна тільки мріяти, але знаменитість ні на секунду не перестає прагнути до ідеалу

Джей Ло — 49 років і вона виглядає шикарно, не втомлюються повторювати її шанувальники і журналісти, і її Instagram-аккаунт тому підтвердження. На численних фото американська співачка і актриса позує в облягаючих сукнях, купальниках і навіть оголеною, так що її фігуру можна розглянути у всіх деталях.

Фото: Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним животиком (instagram.com/jlo)

Також не рідкісні в її акаунті фото з тренажерних залів та її приватних занять з тренером. Однак, Дженніфер, не дивлячись на ідеальну фігуру, не перестає прагнути до досконалості. Днями зі своїм бойферендом Алексом Родрігесом вона оголосила челлендж #NoCarbsNoSugar. Разом вони вирішили на час відмовитися від цукру і вуглеводів і обіцяли протриматися десять днів.

Відео: Дженніфер Лопес і Алек Родрігес запустили "безуглеводный" челендж (instagram.com/jlo)

"Це 10-денне випробування починає ставати самотнім, тому ми кидаємо вам виклик! Приєднуйся до нас. 10 днів, без цукру, без вуглеводів, ви готові прийняти виклик?" - написала Дженніфер під фото і передала естафету своїм зоряним подругам — американській актрисй і письменниці Ліа Реміні, кінопродюсерові Елейн Голдсміт-Томас і б'юті-блогеру з пятнадцатімілліонною аудиторією Худі.

В рамках челленджу знаменитостей чекають позбавлення і обмеження в харчуванні і активні тренування, проте, заради стрункого тіла жінки підуть на багато чого.

"День 4 і відчуваю себе трохи краще. Хто зі мною?" - зізналася Дженніфер фоловерам.

Нагадаємо, нещодавно, Дженніфер Лопес вразила прекрасною фігурою в незвичайній зйомці для глянцю.

Крім того, співачка Дженніфер Лопес нещодавно випусти клип, в якому головну роль зіграла її дочка.

А також Лопес викликала фурор у незвичайному плаття-хмарі кольору фуксії на прем'єрі фільму.

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