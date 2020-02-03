Дженніфер Еністон має намір завести тісну дружбу з Меган Маркл і знятися з нею в кіно

Меган Маркл і Дженніфер Еністон стали найбільш обговорюваними знаменитостями початку 2020 року. Як відомо, 38-річна дружина принца Гаррі потрапила у вир подій, пов'язаних з їх недавнім зреченням від королівських обов'язків і переїздом до Канади. А ось Дженніфер Еністон продовжує обростати "любовними плітками" в зв'язку з нещодавнім возз'єднанням з Бредом Піттом. Тепер Меган і Дженніфер "зійшлися". ЗМІ стало відомо, що зірка серіалу "Друзі" дуже зраділа переїзду принца Гаррі і Меган Маркл в Канаду. Так як актриси давно знайомі одна з одною і тепер у них з'явиться більше можливостей спілкуватися. Крім того, Еністон розраховує на співпрацю з Маркл!

Так, Дженніфер Еністон має намір зустрітися з Меган Маркл і принцом Гаррі в Канаді. На даний момент Еністон готується до тимчасового переїзду в Канаду, де буде проходити робота над її майбутнім фільмом "Таємниця вбивства". Про це повідомляє джерело видання RadarOnline.

Інсайдер видання повідомив, що Еністон є ледь не "давньою фанаткою" Меган. Зокрема, Джен захоплюється її драматичним талантом. Еністон навіть розраховує, що коли-небудь вони з Меган зможуть зустрітися на одному знімальному майданчику і попрацювати разом.

Дженніфер Еністон і Меган Маркл (скріншот: radaronline.com)

Також у актрис чимало спільних зіркових друзів Наприклад, Джордж Клуні.

"Джен дуже захоплюється Меган і її грою в серіалі "Форс-мажори" (Suits). Також Энистон відкрита для спільної роботи з Меган після її повернення в світ шоу-бізнесу, - розповів інсайдер RadarOnline. - У них багато спільного і багато спільних друзів, включаючи Клуні. Так що між Меган і Дженніфер вже зав'язався дружній контакт".

“Вони вже зідзвонювалися і домовлялися про зустріч. Незабаром Меган і Гаррі поїдуть до Лос-Анджелес, де збираються влаштовувати вечірку для друзів. Там вони точно побачаться з Еністон", - уточнює джерело.

Також відомо, що Еністон прилетить до Канади в червні або липні, щоб почати зйомки нового фільму. 50-річна актриса розраховує частіше бачитися з герцогинею Сассекською.

Нагадаємо, раніше в британських ЗМІ активно стала поширюватися інформація про те, що королівська сім'я Великобританії готова до повернення Меган Маркл і принца Гаррі назад. При цьому імениті родичі пообіцяли Меган і Гаррі підшукати для них "затишний куточок" в одному з численних маєтків монаршої родини у цій країні. Проте пізніше герцоги Сассекські ясно дали зрозуміти, що на Канаду у них великі плани.