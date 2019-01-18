Джамала "запалила" зумбой на Маврикії

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відмінно рухалася в такт енергійної музики

Популярна співачка Джамала, яка зараз проводить зимові канікули на екзотичному Маврикії, острові в Індійському океані, вирішила залучитися не тільки до пляжних розваг та екскурсій, але і трохи потанцювати в задоволення.

Скріншот: відео "історіях" Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Сьогодні у мене буде досить ледачий день, тому я ворвусь в зумбу", - повідомила співачка перед входом на відкриту терасу, на якій проводився урок з зумбе.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Для тренування Джамала обрала білу вільну фубдолку, чорні лосини й чорні кросівки. На голові зібрала недбалий пучок, щоб волосся не заважали вільно рухатися у запальному танці.

Скріншот: відео в історіях Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Скачеш весь час, хороший спорт", - нова розвага довелася по душі знаменитості.

"Перший раз пробую це", - зізналася співачка в підписи під відео.

Після енергійних стрибків і присідань, тренер запропонувала зробити розтяжку, яка теж припала до душі знаменитості.

"Растяжечка, дуже сподобалося", - на завершення уроку зізналася Джамала.

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А також, нещодавно Джамала спробувала свої сили в новому для себе жанрі. Вона записала пісню в стилі реп.

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)