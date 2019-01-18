ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Джамала "запалила" зумбой на Маврикії

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 13:59
Джамала "запалила" зумбой на Маврикії
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відмінно рухалася в такт енергійної музики

Популярна співачка Джамала, яка зараз проводить зимові канікули на екзотичному Маврикії, острові в Індійському океані, вирішила залучитися не тільки до пляжних розваг та екскурсій, але і трохи потанцювати в задоволення.

Джамала &quot;запалила&quot; зумбой на Маврикії

Скріншот: відео "історіях" Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Сьогодні у мене буде досить ледачий день, тому я ворвусь в зумбу", - повідомила співачка перед входом на відкриту терасу, на якій проводився урок з зумбе.

Джамала &quot;запалила&quot; зумбой на Маврикії

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Для тренування Джамала обрала білу вільну фубдолку, чорні лосини й чорні кросівки. На голові зібрала недбалий пучок, щоб волосся не заважали вільно рухатися у запальному танці.

Джамала &quot;запалила&quot; зумбой на Маврикії

Скріншот: відео в історіях Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Скачеш весь час, хороший спорт", - нова розвага довелася по душі знаменитості.

"Перший раз пробую це", - зізналася співачка в підписи під відео.

Після енергійних стрибків і присідань, тренер запропонувала зробити розтяжку, яка теж припала до душі знаменитості.

"Растяжечка, дуже сподобалося", - на завершення уроку зізналася Джамала.

Читайте також про те, що Джамала зачарувала повітряним образом. Схожа на іспанську сеньориту співачка позувала у джунглях Маврикія.

А також, нещодавно Джамала спробувала свої сили в новому для себе жанрі. Вона записала пісню в стилі реп.

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Вікторія Бекхем підірвала мережу запальним танцем (відео) "Перша дискотека": українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем
Новини України Джамалатанец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся