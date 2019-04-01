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Джамала в стильному брючному костюмі позувала для глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 09:46
Джамала в стильному брючному костюмі позувала для глянцю
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка порадувала фанів ефектним чорно-білим знімком

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно відсвяткувала перший день народження сина, полонила шанувальників ефектним знімком у стильному вбранні. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене в рамках фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar.

Виконавиця приміряла цікавий брючний костюм, що складається з штанів широкого крою, блузки з рукавами-ліхтариками і широкого пояса. Доповнюють образ черевики на шнурівці.

В руках Джамала тримає футляр з якимось інструментом або обладнанням і з рішучим виразом на обличчі йде вперед.

"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - підписала публікацію зірка.

Джамала в стильному брючному костюмі позувала для глянцю

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, підписники похвалили образ улюблениці і залишили компліменти в коментарях.

  • "А виглядає як втеча, після результатів виборів))))"
  • "The best!"
  • "Вондер Вумен!"
  • "Яка класнюча! Дуже люблю такий образ!"
  • "Це занадто ідеально!"
  • "Клас"
  • "Красива"

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні. Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала вже показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

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