Джамала презентувала кліп, знятий в Берліні

У середу, 31 жовтня, відбулася прем'єра нового відеокліпу Джамали на пісню The Great Pretender. Режисером виступила Ганна Бурячкова, відома своїми роботами для таких популярних груп, як "Океан Ельзи", Ріапобой, "Друга ріка", BRUTTO та ін. Зйомки проходили київському ДК їм. Королева і в декількох культових місцях Берліна, серед яких знаменита напівзруйнована церква кайзера Вільгельма і берлінський Акваріум, Колона Перемоги Siegessaule, міст Обербаумбрюкке та інші.

“Чим більше я спостерігаю за людьми, тим більше розумію, що кожен з нас - це клубок протиріч. Ми всі прагнемо до чогось справжнього, справжньому, але в той же час суспільство, середовище, держава, та і вся сучасна цивілізація нав'язують нам правила гри. Найсильніші йдуть напролом, часто згораючи раніше часу. Але більшість людей пристосовуються, надягають маски, прикидаються тими, ким вони не є насправді, для того, щоб досягти успіху в житті або досягти якоїсь мети. Всі вони великі облудники!" - розповіла Джамала.

Джамала. Фото: Прес-служба

“На даний момент, це, мабуть, моя найулюбленіша пісня Джамали - мені подобається все - текст, ідея, звучання кожного музичного інструмента. Мені подобається незвичайна Джамала, яка проявляється в кожній ноті цього треку.

Ідея кліпу перегукується зі змістом пісні - адже що може бути цікавіше, ніж досліджувати суперечливу людську натуру?

Для зйомок ми шукали місто, в якому наш головний герой виглядав би органічно, з яким можна було б взаємодіяти, і який був би одночасно аскетичним, фактурним і насиченим. Це, безумовно, Берлін", - Ганна Бурячкова, режисер кліпу:

The Great Pretender увійшла в п'ятий студійний альбом Джамали "Крила", реліз якого відбувся 12 жовтня. Всього на платівці десять композицій: сім українською мовою і три англійською. Серед музикантів, які взяли участь в роботі над релізом, який живе в Нью-Йорку український джазовий піаніст Юхим Чупахін та гітарист групи "Океан Ельзи" Володимир Опсеница. Альбом був записаний на 211 Recording Studio і Istok Studio.

Нагадаємо, раніше Джамала в ошатних образах поставила фанів перед вибором.

Також Джамала показала результати приголомшливою зйомки для календаря "Щирі. Свята". Як і інші учасники проекту, Джамала з'явилася в яскравому українському національному костюмі. Співачка з'явилася в образі нареченої.

До цього Джамала показала старшого синочка, якому вже 7 місяців.

Джамала (відео: РБК-Україна)