Джамала поскаржилася на "перешкоди" для стильних експерементів

Українська співачка Джамала вміє виглядати стилно при будь-яких обстоятельвах. Її лаконічні образи завжди викликають відгук у шанувальників, а стильні виходи в світ гідні обкладинок модних журналів. Зірка не приховує, що в її гардеробі є чимало трендових нарядів, правда, насолодитися ними цієї весни вона не змогла – різке потепління завадило стильним виходам артистки в демісезонних речах. Про це Джамала написала пост в Instagram.

Співачка зазначила, що раптова весна сплутала її плани на модні виходи. Їй не вдалося витягнути з шафи і "вигуляти" левову частку трендового верхнього одягу, яка залишилася без діла. Співачка супроводила емоційний текст милим фото. Усміхнена Джамала зображена разом зі своїм домашнім улюбленцем.

"Твій вираз обличчя, коли різко потепліло, а ти не встигла побути модною. У шафі висять пальто, тренч і інший модний демісезонний одяг, але це вже не одягнеш - на вулиці +19", - написала вона.

Шанувальники запевнили, що прекрасно розуміють співачку, адже самі опинилися в такому ж становищі, а деякі з них порадили поїхати туди, де ще не встановилася тепла погода, зате є можливість покрасуватися в обновках.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вечорами прохолодно - не все втрачено", "Ну у нас просто зима, плавно перетекающая в літо. А у мене пальто нове", "Буде ще багато весен... Поносимо", "Ще обіцяють дощ і прохолодно, так що ще встигнемо", "Чудове фото", "Чудово виглядаєте", - не втрималися від комплементів фолловери.

Також Джамала повідомила про свої плани – вона збирається відвідати прем'єру українського фільму "Сквот 32", саундтреком до якого стала її пісня "Крила".

"Сьогодні ввечері збираюсь на прем'єр єру українського фільму "Сквот 32", саундтреком до якого стала моя пісня "Крила". Дуже цікаво спостерігати за вітчизняним кінематографом, за його розвитком. Помічаю, що з'єднання являється все більше українських фільмів різних жанрів - молодіжні, комедійні, історичні, навіть мюзикли", - поділилася вона своїми думками.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка зраділа тому, що пісні українських артистів стали звучати у вітчизняному кіно, і їй, безумовно, подобається ця тенденція.

"Радію, що пісні українських музикантів звучати у цих фільмах! Monatik у "Давай, танцюй", Сергій Бабкін у "11 дітей з Моршина", Dakh Daughters у "Гуцулка Ксеня" - і це тільки ті, що вийшли нещодавно!" - зазначила Джамала.

Раніше Джамала зворушливо розповіла про свій головний стимул у житті – сина, який змушує співачку рухатися вперед.

До речі, Джамала зворушила трендовим ніжним луком в об'ємній блузці і широких штанах.