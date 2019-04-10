Джамала пожаловалась на "помехи" для стильних эксперементов

Украинская певица Джамала умеет выглядеть стилно при любых обстоятельвах. Ее лаконичные и запоминающиеся образы всегда вызывают отклик у поклонников, а стильные выходы в свет достойны страниц модных журналов. Звезда не скрывает, что в ее гардеробе есть немало трендовых нарядов, правда, насладиться ними этой весной она не смогла – резкое потепление помешало стильным выходам артистки в демисезонных вещах. Об этом Джамала написала пост в Instagram.

Певица отметила, что внезапно наступавшая весна спутала ее планы на модные выходы. Ей не удалось вытащить из шкафа и "выгулять" львиную долю трендовой верхней одежды, котрая осталась без дела. Певица сопроводила эмоциональный текст милым фото. Улыбчивая Джамала запечатлена вместе со своим домашним питомцем.

"Твое выражение лица, когда резко потеплело, а ты не успела помодничать. В шкафу висят пальто, тренч и другая модная демисезонная одежда, но это уже не наденешь - на улице +19", - написала она.

Поклонники заверили, что прекрасно понимают певицу, ведь сами оказались в таком же положении, а некоторые из них посоветовали поехать туда, где еще не установилась теплая погода, зато есть возможность покрасоваться в обновках.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вечерами прохладно - не все потеряно", "Ну у нас просто зима, плавно перетекающая в лето. А у меня пальто новое", "Будет еще много весен... Поносим", "Еще обещают дождь и прохладно, так что успеем еще", "Замечательное фото", "Великолепно выглядите", - не удержались от комплементов фолловеры.

Также Джамала сообщила о своих планах – она собирается посетить премьеру украинского фильма "Сквот 32", саундтреком к которому стала ее песня "Крила".

"Сьогодні ввечері збираюсь на прем‘єру українського фільму "Сквот 32", саундтреком до якого стала моя пісня "Крила". Дуже цікаво спостерігати за вітчизняним кінематографом, за його розвитком. Помічаю, що з`являється все більше українських фільмів різних жанрів - молодіжні, комедійні, історичні, навіть мюзикли", - поделилась она своим мнением.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица обрадовалась тому, что песни украинских артистов стали звучать в отечественном кино, и ей, определенно, нравится наметившаяся тенденция.

"Радію, що пісні українських музикантів звучать у цих фільмах! Monatik у "Давай, танцюй", Сергій Бабкін у "11 дітей з Моршина", Dakh Daughters у "Гуцулка Ксеня" - і це тільки ті, що вийшли нещодавно!" - отметила Джамала.

Ранее Джамала трогательно рассказала о своем главном стимуле в жизни – сыне, который заставляет певицу двигаться вперед.

Кстати, Джамала умилила трендовым нежным луком в объемной блузке и широких брюках.