Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Співачка поділилася ексклюзивними фото і відео

Известная певица и судья Нацотбра на Евровидение 2019 Джамала после оглашения имен финалистов конкурса решила признаться, кто ее поразил больше всего, а также показала кадры из закулисья. Их артистка опубликовала в Instagram-"историях".

Звезда пообещала перед началом эфира, что будет показывать бэкстейдж, и порадовала поклонников интересным репортажем. Она также назвала имена фаворитов второго полуфинала Нацотбора.

"Спасибо за то, что смотрите, спорите, не соглашаетесь. Это все и есть конкурс "Евровидение". Лично меня сегодня поразили Freedom-jazz", - призналась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Также во время личного разговора с женским кавер-бэндом она обратилась к беременной участнице: "Берегите себя!".

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица не обошла вниманием также еще одних финалистов – дуэт "Анна-Мария". Девушки признались, что после того, как певица рассказала им о своем сне, где они появились с короткими стрижками, артистки задумались над тем, чтобы обновить прическу.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Совместное фото с представителями Чехии на конкурсе "Евровидение 2019", группой Lake Malawi. "Мне действительно понравилась ваша песня", - подписала она снимок.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Также за кулисами Джамала ждала встреча с известной телеведущей Лесей Никитюк котрая по секрету на ушко рассекретила певице имя фаворита Сергея Притулы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала растрогала поклонников снимком своего главного фаната, который уже успел оценить ее новую пластинку на виниле.

К слову, Джамала показала редкое фото с мамой и сестрой, а также сравнила своих родных с семейтвом Кардашьян.

Видео: РБК-Украина