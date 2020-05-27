Джамала в ніжному "квітковому" вбранні розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася своїми секретами, що робити, якщо весь світ проти неї

Джамала і на останніх термінах вагітності не втомлюється дивувати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і стильними образами - співачка регулярно влаштовує домашні фотосети в яскравих нарядах. При цьому, як зізналася 36-річна зірка, і у неї бувають складні моменти, коли здається, що весь світ проти тебе.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася підбіркою барвистих фото в ніжному "повітряному" образі - Джамала позувала на кухні у довгій жовтій сукні з квітковим принтом і босоніж. Ефектний наряд з оголеними плечима підкреслив кругленький живіт виконавиці та її особливу жіночність в цей прекрасний період.

Співачка доповнила лук виразним макіяжем і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві, навіть коли проблеми слідують одна за одною.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Тримай підборіддя вище. Stay positive, be positive, будь сонячним, радій життю і ще кілька десятків варіацій можна почути від ведучих різноманітних тренінгів та майстер-класів по досягненню успіху в житті. Близько це нашій ментальності або ж дратує? Ці люди вічно “amazing“, завжди захоплені. На питання «як справи?» у них одна відповідь - «все добре!» Чи дійсно це так? Може, це гра? А якщо таким ставленням до життя вони допомагають собі справлятися з труднощами? Можу сказати, що конкретно мені в роботі, побуті і творчість набагато легше з відкритими і все ж позитивними людьми.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Що допомагає мені, коли все не клеїться, валиться з рук, весь світ проти мене, і одна за одною неприємні новини?

По-перше, потрібно смачно поїсти. Так, улюблена страва, найпростішу їжу, яку любив в дитинстві. Їжа і правда є одним з найсильніших «піднімателей» настрою!!!

По-друге, гарний одяг. Можна надіти щось необов'язково яскраве, але значуще. Річ, яка викликає приємні спогади.

По-третє, МУЗИКА! Ніхто не посперечається, що музика має унікальну властивість як пригнічувати, так і надихати. Послухайте улюблену пісню, подивіться фільм, сходіть на концерт!

І четверте, найважливіше! «Злітаю над проблемою». Що це означає? Я бачу проблему з висоти пташиного польоту і продумую різні варіанти її вирішення. Як режисер фільму, який опрацьовує різні кінцівки своєї картини, обов'язково закінчується хеппі ендом!

Не потрібно соромитися або боятися поганого настрою, проблем. Можна трохи помеланхольничати, але для руху до нових ідей і цілей необхідно скидати вантаж туги", - докладно поділилася Джамала.

⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала зворушила зворушливим фото з синочком Еміром-Рахманом і звернулася за порадою до шанувальникам, як пояснити дитині, що у нього буде брат чи сестра.

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Автор: Марина Настевіч