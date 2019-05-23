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Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 09:57
Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом (відео)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала у всіх подробицях показала відпочинок в Лівані

Джамала вирішила в повній мірі поділитися з багатотисячною армією шанувальників деталями і своїми емоціями від поїздки до Бейрута, столиці Лівану. Нагадаємо, що у Джамали запланований її перший концерт у Лівані, до якого вона довго і дуже серйозно готувалася. Так, співачка навіть провела зустріч з послом Лівану в Україні - Алі Дахером. Разом з чиновників українська співачка вибирала особливу композицію, яку виконає перед ліванськими глядачами. "Пісню, яка викликає у них емоції, які значимі для них", - пояснила тоді виконавиця.

І ось, буквально пару днів тому Джамала прибула в Бейрут. Відразу ж в аеропорту її зустріли прихильники – з іменним короваєм, прапорами і плакатами, піднесли своїй улюблениці вінок. Більше того, до свого приїзду також підготувалася і Джамала. Співачка сяяла в яскравій сукні-вишиванці від всесвітньо відомого українського дизайнера Віти Кін.

Ще трохи пізніше співачка показала фанам декілька фото і відео з Бейрута – Джамала влаштувала собі екскурсію по історичному місту. І до речі, в Ліван зі своєю зірковою дружиною також вирушив Сеїт-Бекір.

Джамала в Лівані

Джамала в Лівані здивувала несподіваною імпровізацією з вуличним музикантом (відео)

Джамала в старовинному місті Бібл (фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала вирушила в древнє місто Бібл (Джейбель), розташоване на березі Середземного мора в 32 км від Бейрута. Тут співачка з великою компанією пройшлася по старовинних вуличках, розглянула сувеніри і зробила кілька цікавих фото на пам'ять.

 

Джамала на екскурсії в Джейбеле з чоловіком Сеїт-Бекіром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Українська співачка дуже активно ділилася різними моментами з тривалої прогулянки в розділі сторіз і знімала чимало відео. Більш того, вона навіть заспівала у фіналі з вуличним музикантом. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, 22 травня відбулася прем'єра нового кліпу співачки. Джамала в новому кліпі Solo показала свій внутрішній пошук в кришталевому замку.

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