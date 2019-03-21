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Тільки дим: Время и Стекло в чуттєвому відео показали пристрасті на танцполі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 11:35

Відео: YouTube/ Время и Стекло

Популярний гурт "Время и стекло" останнім часом не часто балує шанувальників ліричними композиціями. Правда, останньою роботою такого плану колективу став романтичний саундтрек до фільму "Я, ти, він і вона" під назвою "Фінальні титри". Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній ( він же Позитив) вирішили не мучити фанів в очікуванні і представили чуттєве лірик-відео на нову україномовну роботу "Дим". У чорно-білому кліпі на танцполі між артистами розігралися палкі пристрасті. Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі "Время и Стекло".

Наді і Олексію неодноразово приписували романтичні стосунки, хоча вони втомилися повторювати, що щасливі зі своїми другими половинками, адже обидва перебувають у шлюбі, а пов'язує їх спільна творчість і міцна дружба. Так, один із знімків артистів навіть спровокував скандал в мережі, адже шанувальникам здалося, що дівчина дивиться на колегу "закоханим поглядом". Втім, у новому відео їх екранні герої справді не приховують своїх почуттів.

"Її оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати тільки з ним і не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї. Важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться на дим", - йдеться в анотації до лірик-відео.

Тільки дим: Время и Стекло в чуттєвому відео показали пристрасті на танцполі

Фото: Время и Стекло (instagram.com/vremyaisteklo)

Шанувальники були приємно здивовані не тільки видовищним відеорядом, але і тим, що трек був записаний українською мовою, яка додала ліричній композиції особливу мелодійність. Вони зраділи новинці від улюбленого гурту і залишили на адресу артистів і творчої команди чимало теплих слів.

"Крутий трек! Мені він відразу сподобався! Хоч я не знаю українську", "Дякую за те що ви просувається українську мову, дуже приємно чути рідну мову, ще раз дякую", "Музика дуже навіть крута, а ще й українською", "Прекрасний текст, красива українська мова, картинка на висоті, порадували, спасибі!", "Ось це я розумію! Серйозна пісня рідною мовою", "У мене в серці пожежа, моя свідомість перевернулося Немає слів, щоб описати мої емоції після прослуховування цієї пісні", "Вау! Пряме попадання! Кліп, пісня - вогонь!" - писали вражені глядачі.

Тільки дим: Время и Стекло в чуттєвому відео показали пристрасті на танцполі

Фото: Время и Стекло (instagram.com/vremyaisteklo)

Також в Instagram групи з'явилися атмосферні фото зі зйомок відео, на яких Надя і Позитив позують в строгих костюмах. Можна сказати, що артисти приміряли справжній family look – Олексій одягнений в костюм і білу сорочку з краваткою, а співачка – трендовий подовжений піджак-сукню з поясом, який підкреслив її осину талію.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала ефектні знімки з репетицій, на яких видно виразні чаруючі вигиниїї тіла і апетитні форми.

Раніше Надя Дорофєєва у відвертому образі з шкіряною курткою-косухою поділилася з шанувальниками приємними новинами, пов'язаними з творчими досягненнями.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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