Подвійний удар: Анна Буткевич знялася для обкладинки Playboy і представила кліп-бойовик

У грудні творча сміливість актриси і телеведучої Анни Буткевич досягла максимального градуси: Анна знялася у відвертій фотосесії для обкладинки чоловічого глянцю Playboy і презентувала свій дебютний кліп на пісню "Без гриму".

Актриса постійно дивує публіку і пробує щось нове. За словами головного редактора Playboy Влада Іваненко, основним приводом для зйомки грудневої обкладинки журналу стала колаборація талантів Анни Буткевич: її вражаючий досвід у кіно, на радіо, телебаченні, а з недавнього часу — і в музиці. Закарбувала Анну у відвертому образі на сторінках чоловічого глянцю одна з кращих fashion-фотографів країни — Соня Плакидюк.

"Як же круто бачити Аню Буткевич на сторінках легендарного видання в моїх улюблених провокаційних, але таких "породистих", як і сама Аня, образах! Ми зняли цю зйомку на одному диханні, змінюючи маски та костюми зі спритністю фокусника, — ділиться Соня Плакидюк. — Зйомка вийшла зухвалою, в якомусь сенсі, класичною для ретро-смуг Playboy. Ми заміксувати гострі тенденції з образами старого кіно, приправили веселою вдачею нашої героїні і отримали чудовий нуарний пін-ап!"

Читачів журналу Анна здивувала не тільки зухвалою фотоісторією, але і амбітними планами, які сміливо втілює в реальність. Наприклад, днями Анна презентувала кліп на пісню "Без гриму". Дебютна відеоробота Анни — денс-бойовик, де вона бореться з Ніком Бейтманом — популярним канадським актором і красенем. У кліпі між ними виникає перестрілка, але, здається, Нік вибрав собі нерівного супротивника — в результаті він виявляється висить на шасі злітаючого вертольота.

Анна Буткевич - Без Гриму

"Я обожнюю експериментувати і пробувати себе в різних жанрах, адже я — актриса. Тому мій вокальний дебют — це ще один творчий експеримент, — ділиться Ганна Буткевич. — Мені здається, в цій пісні ми сказали головні слова про те, як важлива для кожного з нас щирість, і нема чого витрачати час на удавання. Так, у кожному з нас є різні фарби, але у будь-якому випадку важливо залишатися собою. Грим для слабаків!"

До речі, найближчим часом Анна не збирається виходити з ролі войовничої леді. Адже вже зовсім скоро світ побачить новий американський бойовик з її участю, а навесні 2020 відбудеться прем'єра міжнародного шпигунського трилера "Спадщина брехні", де Анна буде протистояти самому Скотту Едкінсу.

Кадри з нового кліпу Буткевич "Без гриму" (фото: прес-служба)

Нагадаємо також, раніше Буткевич дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів.