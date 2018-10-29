"Двоє зі скриньки": Пугачова і Орбакайте вразили фото без макіяжу

Фото: Алла Пугачова (facebook.com AllaBorisovnaPugacheva)

Спільний знімок зоряних мами і дочки справив фурор в мережі

Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася в мережі спільним знімком зі своєю відомою матір'ю, примадонною радянської та російської естради Аллою Пугачовою. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що на фото обидві зірки зображені без грама макіяжу.

"Вихідний з мамою", - зворушливо підписала Крістіна знімок.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/orbakaite_k)

Фотографія співачок справила справжній фурор в мережі - її лайкнуло понад 250 тисяч чоловік.

В коментарях підписники відзначили, що зоряні мама і дочка чудово виглядають без косметики, а також разюче схожі один на одного.

Скріншот коментарів (instagram.com/orbakaite_k)

Нагадаємо, раніше Максим Галкін опублікував фото з нестаріючої Аллою Пугачовою.Фото було зроблене під час зйомок однієї з ТВ-програм для російського телебачення, присвяченій дню народження відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна.

Зазначимо, що Пугачова з сином на шопінгу сколихнула соцмережі.

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Відео: РБК-Україна