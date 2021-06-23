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Рухаюся повільно і крекчу: Квіткова розповіла про підготовку до пологів

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Середа 23 червня 2021 09:37
Рухаюся повільно і крекчу: Квіткова розповіла про підготовку до пологів Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: RBC.UA

Обраниця Холостяка 9 Микити Добриніна Даша Квіткова зовсім скоро народить йому первістка. Нещодавно пара купила власний будинок і зараз закінчує останні приготування перед появою малюка. Блогерка розповіла, як вона відчуває себе на останніх тижнях вагітності і як проходить підготовка до важливої події.

У своєму Instagram Даша поділилася своєю історією, а також стильною фотосесією з чоловіком.

На фото майбутня мама постала в чорному облягаючому платті в підлогу, яке особливо виділило її значний животик. Вона поклала волосся в красиві локони і зробила легкий макіяж.

Добринін же позував в класичному костюмі і білій сорочці.

Рухаюся повільно і крекчу: Квіткова розповіла про підготовку до пологів

Квіткова розповіла, як йде підготовка до переїзду в новий будинок - вони дуже сподіваються встигнути до народження дитини.

"Сьогодні рівно 37 тижнів ми в очікуванні нашого сина. Домовляємося з ним, щоб зустріч відбулася після переїзду в будинок. У нас майже все готово. Там вже зібрані меблі, лежить скрізь плитка, постелений паркет, готові сходи і вкручені всі світильники. Сьогодні в будинок їде дитяче ліжко, комод і різна "дрібнота", яку ми купили днями. Завтра перша бригада заїжджає на спец. прибирання після ремонту. Потім заїжджають на збірку м'які меблі", - розкрила дівчина.

Рухаюся повільно і крекчу: Квіткова розповіла про підготовку до пологів

Що стосується її самопочуття, Даша зізналася, що нервує, а ще дуже набрякає.

"Як я? Моторошно нервую, але намагаюся себе контролювати. Мене заспокоюють моменти, коли я сиджу на сайтах і вибираю різні штуки для дому. Дихаю глибоко. Мені здається, що тіло набрякло до нереальних масштабів, намагаюся зайвий раз в дзеркало не дивитися. Радію, що все пішло не в обличчя, а в попу і ноги. Рухаюся повільно і крекчу", - відверто зізналася майбутня мама.

Рухаюся повільно і крекчу: Квіткова розповіла про підготовку до пологів

Даша Квіткова влаштувала фотосесію з чоловіком на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/kvittkova)

Однак страху перед пологами у неї при цьому немає.

"Чи боюся я? Ні. У мене абсолютно немає страху перед днем Х. Як я описала свій стан на зустрічі з психологом, коли вона запитала наші дії, коли все почнеться:
Мию голову.
Зберігаю спокій.
Народжую здорову дитину.
Ми реготали, але план мені подобається", - поділилася Квіткова.

Раніше ми писали, що Добринін подарував Квітковій авто за два мільйони, але сталося "маленьке непорозуміння".

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Микита Добринін Даша Квиткова
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