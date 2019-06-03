Дві принцеси: Джамала і Надя Дорофєєва підкорили образами на "Голос. Діти"

Популярні співачки Джама і Надя Дорофєєва не тільки колеги, але і... конкурентки в рамках шоу "Голос. Діти". Артистки зайняли тренерські крісла і набирають в свої команди талановитих малюків. І якщо для Наді і її колеги з групи "Время и Стеккло" Олексія Завгороднього-"Позитиву" це вже другий сезон вокального шоу, то Джамалі довелося працювати з маленькими артистами вперше, і вона зазначила, що це далеко не легке завдання. В Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує разом з Надею.

Цікаво, що у Наді і "Позитиву", на відміну від інших тренерів, є подвійне крісло. Ефектна учасниця "Время и Стекло" у пікантному стильному вбранні засвітила стрункі нескінченні ноги, тоді як образ Джамали був дещо скромніше. Вона позувала в джинсах і блузі з квітковим принтом, доповнивши лук срібними босоніжками на масивному каблуці.

Шанувальникам дуже сподобався творчий таандем двох співачок. Вони почали обсипати дівчат компліментами, відзначаючи їх прекрасний зовнішній вигляд.

Джамала і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Які ви красуні!", "Дві принцеси", "Джамала, яка ж ви красива", "Справжні зірки", "Ви супер", "Ви класні!", "Пупсики", "Принцеси!" - залишали фоловери свої коментарі під знімком.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва раніше вже хвалилася кадрами зі зйомок проекту "Голос. Діти" в ідентичному образі. Тоді вона розмістила фото зі своїм колегою "Позитивом" і вразила шанувальників довгими ніжками і оригінальною спідницею.

Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках нового сезону шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, Надя Дорофєєва в перервах між зйомками проекту "Голос. Діти" познайомилася з синочком Джамали Еміром-Рахманом. Малюк прийшов віідвідати зіркому матусю прямо в студії.