Дві красуні: Віка з НеАнгелів показала свою маленьку принцесу

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха зберігає позитивний настрій і гарний настрій, а також намагається зарядити цим та інших. Так, співачка поділилася забавним відео з тренування з кікбоксингу, зазначивши, що таким чином вона бореться з коронавірусом.

А 16 березня святкує день народження її маленька племінниця Ліза. В честь цього Віка поділилася милими знімками з дівчинкою у своєму Instagram і звичайно ж, душевно привітала її.

На фото артистка з малятком позують на кухні, приймаючи "ефектні" пози і не забуваючи про вираз обличчя. При цьому Смеюха одягнена в джинси і чорно-зелену водолазку, а маленька Ліза у чорний топ з одним оголеним плечем. Тітка і племінниця явно відмінно ладнають і весело проводять час разом.

Фото: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

"Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений промінчик, у якої сьогодні День Народження. Нехай ти завжди будеш удачливою, здоровою і щасливою! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!" - зворушливо написала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів на адресу красуні Лізи та її знаменитої тітки.

З святом вас, вітаю

З Днем Народження принцесу і тітку, нехай Ліза зростає такою ж позитивною

Віка ти будеш найкрасивішою і милою і щасливою

Красивицы, милі та позитивні, обврожительные!

Красоточки

Малятку удачі, здоров'я, усмішок і радості!!!! Прекрасне побажання "хай світ обертається навколо неї!!!

Віка, ти будеш чудовою мамою. Якщо вирішиш мати діток

Мила дівчинка як і її тітка.З Днем варення

Не варто ростити егоїсток, які думають, що світ обертається навколо них. Дівчина повинна бути скромною.. і знає собі ціну

Моделька, чарівність! З днем народження милашка

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні - почати раніше вставати вранці.