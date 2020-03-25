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Я ревіла: Леся Нікітюк похвалилася раптовою "зустріччю" з Джаредом Лето

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 09:56
Я ревіла: Леся Нікітюк похвалилася раптовою "зустріччю" з Джаредом Лето
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка була не знаходила місця від щастя після розмови з кумиром

Леся Нікітюк усвідомлено і з усією серйозністю ставиться до карантину – ведуча знаходиться в рідному Хмельницькому і проводить час вдома в компанії рідних. Леді Ле не дає нудьгувати підписникам, та й сама знаходить, чим зайнятися протягом дня. Так, Леся навіть представила програму "Карантинних вечорів", яка потішила її шанувальників. Але один вечір зірка запам'ятає надовго, адже їй раптово подзвонив її кумир – музикант, актор і лідер рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето! Леся поділилася відеозаписом своєї розмови з всесвітньо відомим артистом.

Леді Ле зробила чимало компліментів зірці світового масштабу і ділилася з ним щирими емоціями, не приховуючи хвилювання.

"Мрії збуваються. Джаред Лето мені подзвонив", - підписала "історичний" ролик Леді Ле.

"Дівчатка, це був чарівний вечір! Ми ніколи не знаємо, що нас чекає", - не змогла впоратися з емоціями ведуча.

"Я правда ревіла як дурепа... Я після тренування сіла на підлогу у ванній... Мені написавши Євген Таллер, щоб я зайшла в ефір до Джареда.. І я зайшла", - поділилася переісторією Леся.

Я ревіла: Леся Нікітюк похвалилася раптовою &quot;зустріччю&quot; з Джаредом Лето

Скріншот коментарів

Підписники теледіви щиро пораділи за неї і розділили щирі емоції ведучої, а також уточнили, що соліст Thirty Seconds to Mars втілив мрію теледіви в життя. Навіть зіркові друзі ведучої не змогли залишатися осторонь. "Клас!" - написала Джамала під відео.

  • Дуже щирі емоції
  • Для нього ти теж зірка... Напевно, його мрія збулася ... Дивився Орла и Решку
  • Аааа круто!
  • Це просто бомба збіг
  • Я думала, хтось наш під Джареда підлаштується, а воно ні, справжній
  • Супер
  • Я плачу разом з нею
  • Я як раз дивилася прямий ефір у Джареда, а тут Ви, Леся, з'явилися, а потім і Бідняков, а потім і Івлєєва. Вийшло несподівано. Він, звичайно, космічна людина. Рада за Вас

Скріншот коментарів

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