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Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 12:49
Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр
Фото: Новий канал

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» похизувалась акробатичними вміннями зверху на зірковому учаснику

Опинитись під стелею в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі – трюк не з легких. Тільки уявіть, блондо-бомба та йогиня Олександра піднялася на висоту п’ять метрів над ігровим майданчиком. Дівчина вилізла під стелю по полотнах, а потім продемонструвала різноманітні трюки з акройоги. «Золотоволоска» висіла вниз головою, сідала на шпагат у повітрі… Словом, показала свою гнучкість, силу та витривалість.

– Акройога чудово гармонізує стосунки в парі, – каже Олександра. – Допомагає чоловіку та жінці знайти баланс, а ще відкриває всі чакри.

Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр

Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр

Щоб під час гри між ведучою Лесею Нікітюк та зірковим учасником – співаком, учасником гурту «АГОНЬ» Антоном Савлеповим було взаєморозуміння та гармонія, блондо-бомба попросила їх виконати трюк разом. Виглядав він так: співак сів на полотна, як на гойдалку, а Леся ступнями стала на коліна чоловіка. Потім вони одночасно вигнули свої тіла у різні боки.

– Леся зверху, – радісно крикнула ведуча. – Можна я в повітрі вестиму всю програму? А ще хочу сісти Антону на шию, щоб ми гармонізувалися з ним на 100% (усміхається)! О, дивіться, я навіть залишила свої відбитки ніг на ньому. Тепер цей чоловік матиме хоч щось на згадку про наше шоу.

Жарти жартами, а від Лесиних експериментів співаку стало лячно. Чим закінчилося повітряне видовище від ведучої, дивіться сьогодні на Новому.

Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр

Вмикайте о 19:00 шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі, аби на власні очі побачити акробатичні вміння Лесі Нікітюк та Антона Савлепова

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