Леся Нікітюк несподівано зайнялася акробатикою для відкриття всіх чакр

Фото: Новий канал

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» похизувалась акробатичними вміннями зверху на зірковому учаснику

Опинитись під стелею в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі – трюк не з легких. Тільки уявіть, блондо-бомба та йогиня Олександра піднялася на висоту п’ять метрів над ігровим майданчиком. Дівчина вилізла під стелю по полотнах, а потім продемонструвала різноманітні трюки з акройоги. «Золотоволоска» висіла вниз головою, сідала на шпагат у повітрі… Словом, показала свою гнучкість, силу та витривалість.

– Акройога чудово гармонізує стосунки в парі, – каже Олександра. – Допомагає чоловіку та жінці знайти баланс, а ще відкриває всі чакри.

Щоб під час гри між ведучою Лесею Нікітюк та зірковим учасником – співаком, учасником гурту «АГОНЬ» Антоном Савлеповим було взаєморозуміння та гармонія, блондо-бомба попросила їх виконати трюк разом. Виглядав він так: співак сів на полотна, як на гойдалку, а Леся ступнями стала на коліна чоловіка. Потім вони одночасно вигнули свої тіла у різні боки.

– Леся зверху, – радісно крикнула ведуча. – Можна я в повітрі вестиму всю програму? А ще хочу сісти Антону на шию, щоб ми гармонізувалися з ним на 100% (усміхається)! О, дивіться, я навіть залишила свої відбитки ніг на ньому. Тепер цей чоловік матиме хоч щось на згадку про наше шоу.

Жарти жартами, а від Лесиних експериментів співаку стало лячно. Чим закінчилося повітряне видовище від ведучої, дивіться сьогодні на Новому.

Вмикайте о 19:00 шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі, аби на власні очі побачити акробатичні вміння Лесі Нікітюк та Антона Савлепова