Бути чи не бути "Друзям": Дженніфер Еністон розповіла про свою наступну роль

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Чоловіча частина касту "Друзів" не хоче брати участь у продовженні серіалу

Вчора, 14 грудня, у вечірньому шоу Джеймса Кордена (The Late Late Show with James Corden) американська актриса Дженніфер Еністон сказала, що не проти повернутися до образу Рейчел, але це неможливо. Як пояснила актриса, проблему створює чоловіча частина акторського складу.

Для виходу 49-річна зірка вибрала цибулю total black: чорний джемпер і шкіряну спідницю-олівець. На шоу актриса повідомила про те, чому продовження культових "Друзів" все ж не знімуть. Енністон зізналася, що вона, Кортні Кокс, Ліза Кудроу хотіли би, щоб возз'єднання відбулося, але виникла одна проблема - чоловіки.

Скріншот "The Late Late Show with James Corden" (youtube.com/user/TheLateLateShow)

Дженніфер не проти зняти ремейк в стилі "Золотих дівчаток".

"Всі дівчата з радістю погодилися зняти епізод з возз'єднанням. Однак, колеги-чоловіки якось не дуже раді такій ініціативі. Тому ми вирішили просто зробити ремейк в стилі "Золотих дівчаток", коли ми старі і на візках, — пожартувала актриса.

Постер культового серіалу "Друзі": Кортні Кокс, Дженіфер Еністон і Ліза Кудроу (фото: instagram.com/jenniferanistononline)

Раніше ми публікували новину про те, що Еністон знялася в спокусливій фотосесії для журналу "Elle".

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