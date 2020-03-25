Інший чоловік: Учасниця Холостяк-10 вразила мережу знімком до схуднення

Аліна (фото: СТБ)

Аліна розповіла, як їй вдалося схуднути

Учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 – Аліна – не завжди була такою стрункою і витонченою, якою глядачі побачили її в проекті. Дівчина приголомшила мережу своїм фото до схуднення, де виглядає кардинально інакше. Про своєму максимальному вазі і зміни – холостячка розповіла в матеріалі.

Коли Аліні було 20 років, її вага становила 67 кг. Завдяки тренуванням і правильному харчуванню дівчині вдалося не тільки скинути 13 кг, але і утримати нормальну вагу. Зараз її ваги стабільно показують – 53-55 кг.

«Щоб схуднути, я багато займалася спортом, особливо кардіо. Відмовилася від цукру, чіпсів і продуктів швидкого приготування. При цьому пила дуже багато води, – згадує Аліна. – Крім того, перестала їсти після 18:00. Спочатку ввела для себе ряд обмежень, а коли вага стабілізувався, то по-трохи почала вживати звичну для себе їжу в невеликих кількостях, приділяючи увагу тому, як вона приготовлена».

Дівчина пишається своїм результатом і вважає схуднення величезним досягненням. Однак зазначає, що якщо ви вирішили худнути - різко втрачати вагу не варто. Для підтримки стрункої фігури важливо стежити за харчуванням і регулярно займатися спортом.

«Скільки себе пам'ятаю, я завжди була повненькою. Але все одно впевненою в собі! Тому дотримуюся думки, що впевненість залежить не від того, скільки кілограмів ти важиш, а як ти себе відчуваєш. Але все ж ваш вага повинен бути здоровим і не зазнавати шкоди організму», – посміхаючись, ділиться Аліна.