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Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 13:44
Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Одна з учасниць шоу буде діяти рішуче

В цю п'ятницю, 20 березня о 19:00, на СТБ вийде третій випуск романтичного реаліті Холостяк-10. В цей раз індивідуальне спілкування станеться з ініціативи учасниці, яка раптово з'явиться до Макса додому! Але чи не пошкодує ця дівчина про свій вчинок?

У минулому випуску Олена покинула проект, так і не скориставшись перевагами, які у неї були. Одне з них – ключ від квартири Макса. Учасниця вирішила надати можливість ближче познайомитися з головним героєм іншій дівчині – Дані – і передала їй цей шанс.

«Керуючись досвідом Лєни, яка довго чекала і тому покинула проект, я використовую цей ключ як можна швидше», – впевнено повідомить Дана.

Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка

Дана

Учасниця прийме рішення діяти тут і зараз і приїде додому до Макса без попередження! Але як сприйме Холостяк таку зухвалість?

Крім того, на індивідуальне побачення з Максом поїде Даша. Саме ця дівчина стала тією щасливицею, кому дістався другий презент від Лєни – чекова книжка бажань.

«Я вирішив запросити Дашу на побачення після картингу, оскільки мені сподобалося наша з нею взаємодія як екіпажу. Я відчув у ній спортивний гарт», – відзначить Макс.

Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка

Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка

Макс і Даша

Холостяк запропонує Даші разом піти на каток. Проте дівчина буде не в захваті від такої ідеї – похвалитися вміннями на льоду вона, на жаль, не може...

«Я була в шоці, чесно кажучи. Перші 5 секунд засмутилася, тому що ні досвіду, ні інтересу до цього виду спорту у мене ніколи не було», – скаже учасниця.

Холостяк-10: учасниця реаліті несподівано прийде в квартиру Макса Михайлюка

Даша

Макс чесно зізнається Даші, що кататися на ковзанах він і сам не вміє, тому освоювати цей вид спорту їм доведеться разом і на рівних. Чи виникне між ними коннект?

А вже ввечері Дашу чекає продовження побачення в казковому місці, де все сприяє романтиці і зближенню...Чи скористається учасниця своєї чековою книжкою бажань на першому індивідуальному побаченні або ж прибереже козир?

Дивіться третій випуск романтичного реаліті «Холостяк» в цю п'ятницю, 20 березня о 19:00 на СТБ!

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