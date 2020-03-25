Другой человек: Участница Холостяк-10 поразила сеть снимком до похудения

Алина (фото: СТБ)

Алина рассказала, как ей удалось похудеть

Участница романтического реалити СТБ Холостяк-10 – Алина – не всегда была такой стройной и утонченной, какой зрители увидели ее в проекте. Девушка ошеломила сеть своим фото до похудения, где выглядит кардинально иначе. О своем максимальном весе и изменениях – холостячка рассказала в материале.

Когда Алине было 20 лет, ее вес составлял 67 кг. Благодаря тренировкам и правильному питанию девушке удалось не только скинуть 13 кг, но и удержать нормальный вес. Сейчас ее весы стабильно показывают – 53-55 кг.

«Чтобы похудеть, я много занималась спортом, особенно кардио. Отказалась от сахара, чипсов и продуктов быстрого приготовления. При этом пила очень много воды, – вспоминает Алина. – Кроме того, перестала есть после 18:00. Сначала ввела для себя ряд ограничений, а когда вес стабилизировался, то по чуть-чуть начала употреблять привычную для себя еду в небольших количествах, уделяя внимания тому, как она приготовлена».

Девушка гордится своим результатом и считает похудение огромным достижением. Однако отмечает, что если вы решили худеть - резко терять вес не стоит. Для поддержания стройной фигуры важно следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

«Сколько себя помню, я всегда была полненькой. Но все равно уверенной в себе! Поэтому придерживаюсь мнения, что уверенность зависит не от того, сколько килограмм ты весишь, а как ты себя ощущаешь. Но все же ваш вес должен быть здоровым и не нести вреда организму», – улыбаясь, делится Алина.