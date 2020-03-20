Холостяк-10 третій випуск: ідеальна учасниця і інтимне побачення

Юля і Олена (фото: СТБ)

Дивіться третій випуск романтичного реаліті «Холостяк» сьогодні, 20 березня о 19:00 на СТБ.

Сьогодні 20 березня о 19:00, на СТБ вийде третій випуск романтичного реаліті «Холостяк-10». На індивідуальне побачення Макс запросить саму творчу дівчину проекту – художницю Ганну. Разом з нею головний герой відправиться в цех. Крім того, у випуску визначиться ідеальна холостячка! Хто і за що отримає цей титул?

Ведучий Григорій Решетник запропонує дівчатам гру, в ході якої визначиться сама бездоганна з них. Критерії щодо оцінювання складуть самі учасниці. Їх буде десять: щирість, вірність, доброта, жіночність, хазяйновитість, сексуальність та інші. Кожна холостячка повинна буде оцінити саму себе по кожному пункту від 0 до 10.

«Мені ці інтерактиви дуже допомагають в якійсь мірі розібратися в собі», – зізнається Аліна.

Аліна

«Переможе насправді Юля, тому що вона веде себе на публіці і в цілому з дівчатками досить впевнено», – припустить Христина.

Чи будуть серед учасниць ті, хто оцінить себе по максимуму, відкинувши скромність? А у кого, навпаки, самооцінка виявиться заниженою? І як відреагує Макс на результати дівчат?

Макс і Аня

На своє перше індивідуальне побачення з Максом піде художниця Аня. Вона запам'яталася Холостяку незвичайним подарунком – картиною, яку намалювала сама. У відповідь на такий презент Холостяк придумає для дівчини творче побачення. Пройде воно у відокремленій і навіть інтимній обстановці – в гончарні.

«Я взагалі не творча людина. Для мене мистецтво – не те, що мені близьке. Це сюрприз для Ані», – відзначить Макс.

Разом створюючи виріб, Холостяка і його супутницю чекає багато тактильності, ніжності і щирих розмов. Але перед цим парі доведеться звільнитися від всіх образ і розчарувань, які траплялися з ними в минулому.

Для цього Холостяку та учасниці потрібно буде поділитися один з одним особистими історіями, які досі їх гризуть. Кожне визнання прирівнюватиметься розбитої тарілки. Чи зможуть вони розкритися в повній мірі? І чи отримає ця дівчина троянду ще до Церемонії?

Дивіться третій випуск романтичного реаліті «Холостяк» сьогодні, 20 березня о 19:00 на СТБ. Крім того, після випуску в 22:00 на сторінці STB.UA в Instagram відбудеться прямий ефір провідного Григорія Решетника! Про кохання, 10 сезоні проекту, сімейних цінностях і про багато що інше він розповість в режимі онлайн.