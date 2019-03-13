Драконівський настрій: Дорофєєва у зухвалому вбранні поділилася своєю радістю

Образ співачки припав до смаку її шанувальникам

Участница группы "Время и стекло", популярная певица и it-girl Надя Дорофеева не устает удивлять своими модными экспериментами и перевоплощениями. Так, она показала, как можно стильно одеться, имея в кармане до 1000 грн, а теперь решили удивить поклонников, появившись на фото в Instagram в объемной кожаной куртке-косухе с оригинальным рисунком.

Звезда смотрит в зеркало заднего вида на фуре с реквизитом, повернувшись спиной к камере.Фаны без трда смогли рассмотреть на дерзком наряде от бренда SCRIPT рисунок в виде красного дракона и иероглифы. Солнечная звезда улыбается и посылает поцелуй своему отражению.

Певица не удержалась и поделились с поклонниками радостной новостью – все билеты на ближайшие концерты группы раскуплены и она в отличном настроении собралась ехать в тур.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Твое настроение, когда ты выезжаешь в тур и все билеты на ближайшие концерты распроданы", - сообщила Дорофеева.

Поклонники отметили, как шикарно выглядят волосы Нади, а также разделили с ней ликование от хороших известий.

"Выглядишь прекрасно", "Ты очень красивая", "Классная куртка", "Тебе так идет этот цвет волос", "Красивый цвет волос, Надюшка", "Безумно красивая!", "Драконье настроение", "Шикарная", "Красотка, всегда на высоте", "Фото классное", - отмечали фолловеры.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева публиковала фото в аналогичном образе, дополнив удобный наряд черными лосинами, толстовкой oversize и массивными кроссовками. Звезда заинтриговала подписью, предложив фанам угадать, где именно они снимают нечто интересное для своих поклонников.

К слову, Надя Дорофеева поделилась списком любимых книг, которые помогли ей взглянуть на мир другими глазами.