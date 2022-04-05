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Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто він

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Світлана Мащенко

Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом з'явилася в обіймах з іншим чоловіком, з яким їй приписують роман. Шанувальники злили фото в мережу.

Дивіться і читайте нижче в матеріалі Lite, що відомо про ймовірного обранця співачки.

Про розлучення Надя і Володя заявили в середині березня 2022 року. Пізніше стало відомо, що це рішення вони прийняли ще до війни.

Фото, на якому Дорофєєва обіймається з новим чоловіком в Барселоні, також ще довоєнне. Чоловік на знімку - Михайло Кацурін.

Фото: Дорофєєва і Кацурін в Барселоні (twitter.com/allliiiiisaaaa)

Що відомо про обранця Наді

Михайлу 33 роки, він відомий ресторатор, який приблизно в той же час, що й Надя, оголосив про розставання зі своєю дружиною і партнером по бізнесу - Дашею. У пари двоє маленьких дітей.

Разом з екс-дружиною вони відкривали ресторани з кухнями східних країн, так звані "Привіти": "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" і "Японський Привіт". Також вони відкрили три нічних клуби, і заснували бренд одягу Katsurina.

Фото: Михайло з дружиною і дітьми (instagram.com/misha_katsurin)

Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня.

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Надя Дорофеєва