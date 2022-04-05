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Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной: кто он

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Светлана Мащенко

Надя Дорофеева после развода с Владимиром Дантесом появилась в объятиях с другим мужчиной, с которым ей приписывают роман. Поклонники слили фото в сеть.

Смотрите и читайте ниже в материале Lite, что известно о вероятном избраннике певицы.

О разводе Надя и Володя заявили в середине марта 2022 года. Позже стало известно, что это решение они приняли еще до войны.

Фото, на котором Дорофеева обнимается с новым мужчиной в Барселоне, также еще довоенное. Мужчина на снимке - Михаил Кацурин.

Фото: Дорофеева и Кацурин в Барселоне (twitter.com/allliiiiisaaaa)

Что известно об избраннике Нади

Михаилу 33 года, он известный ресторатор, который приблизительно в то же время, что и Надя, объявил о расставании со своей женой и партнером по бизнесу - Дашей. У пары двое маленьких детей.

Вместе с экс-супругой они открывали рестораны с кухнями восточных стран, так называемые "Приветы": "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". Также они открыли три ночных клуба, и основали бренд одежды Katsurina.

Фото: Михаил с женой и детьми (instagram.com/misha_katsurin)

Напомним, что о разводе Дорофеевой и Дантеса стало известно 18 марта.

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Надя Дорофеева