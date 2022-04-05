ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто він

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 14:05
Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто він Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Світлана Мащенко

Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантесом з'явилася в обіймах з іншим чоловіком, з яким їй приписують роман. Шанувальники злили фото в мережу.

Дивіться і читайте нижче в матеріалі Lite, що відомо про ймовірного обранця співачки.

Про розлучення Надя і Володя заявили в середині березня 2022 року. Пізніше стало відомо, що це рішення вони прийняли ще до війни.

Фото, на якому Дорофєєва обіймається з новим чоловіком в Барселоні, також ще довоєнне. Чоловік на знімку - Михайло Кацурін.

Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто він

Фото: Дорофєєва і Кацурін в Барселоні (twitter.com/allliiiiisaaaa)

Що відомо про обранця Наді

Михайлу 33 роки, він відомий ресторатор, який приблизно в той же час, що й Надя, оголосив про розставання зі своєю дружиною і партнером по бізнесу - Дашею. У пари двоє маленьких дітей.

Разом з екс-дружиною вони відкривали ресторани з кухнями східних країн, так звані "Привіти": "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" і "Японський Привіт". Також вони відкрили три нічних клуби, і заснували бренд одягу Katsurina.

Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто вінДорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком: хто він

Фото: Михайло з дружиною і дітьми (instagram.com/misha_katsurin)

Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва
STYLER
Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити
Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити