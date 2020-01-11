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Дорофєєва раптово заговорила про вагітність: Дантес тут же відреагував

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2020 - 17:29
Дорофєєва раптово заговорила про вагітність: Дантес тут же відреагував
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара показала, як проводить час в аеропорту

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирішили не відставати від колег і теж вирушили на відпочинок, щоправда, куди саме, поки не сказали. Судячи з InstaStories співачки, вони тримають шлях в теплі країни, адже артистка зібрала чимало футболок та легкого одягу. Поки пара проводила час в аеропорту, Володимир вирішив написати про своїх страхи, а також відверто розповів, як веде себе його дружина під час перельотів.

Дантес зазначив, що 11 днів не заходив в Instagram, зате тепер пообіцяв бути більш активним і закидати мережу фотозвітами. Крім того, Володимир поділився кумедним відео з залу очікування, на якому його дружина говорить про вагітність.

Надя вирішила перекусити і раптово заявила. "Я відчуваю, що я вагітна", - не перестаючи жувати, сказала дівчина, після чого розсміялася.

"Ось це топ-"сторіз". Спасибі, Надь. Ось це зараз подписоти, лайків!" – зрадів Дантес.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

У підписі до ролика Вова вирішив внести ясність, щоб відмести подальші питання. "По-перше, це не так. По-друге, Надя Дорофєєва вже не знає, як виправдати свій жор, який триває останні 9 років", - заявив він.

Раніше в інтерв'ю Маші Єфросиніній Володимир Дантес розкрив інтимні деталі спільного життя з Надею Дорофєєвою. Він дуже чуйно і уважно ставиться до співачки і відчуває її бажання і потреби, а також не перестає спокушати.

Також Надя Дорофєєва проговорилася, як чоловік образився на неї через милий новорічний сюрприз.

Який же кайф: Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим танцем Надя Дорофєєва зізналася, що чоловік змушує її дивитися "Іронію долі" на новий рік
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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