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Дорофєєва разом зі стилістом зруйнувала стереотип про офісний макіяж (відео)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 18:12
Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)
Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Зірка показала, що офісний макіяж не повинен бути виключно класичним

Відео: діловий макіяж Наді Дорофєєвої (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Відома українська виконавиця, і учасниця музичного дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка вразила шанувальників новим іміджем, нещодавно порадувала шанувальників новим відео, де вона зруйнувала міф про те, що діловий макіяж може бути тільки класичним, нудним і одноманітним, мейк-ап був виконаний косметичними засобами марки Maybelline. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Maybelline New York Ukraine".

Дорофєєва разом зі стилістом зруйнувала стереотип про офісний макіяж (відео)

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Так, Надя Дорофєєва та стиліст від косметичного бренду представили сміливий ділової мейк з класичними ультра-чорними віями і насиченими губами.

За словами співачки, класична інтерпретація ділового стилю "зовсім не її", однак спільна робота зі стилістом завершилася результатом, який дуже припав до смаку Наді.

Варто відзначити, що крім демонстрації цікавого варіанту офісного мейк-апу, зірка "засвітила" своє обличчя без косметики. До речі, природна краса у Наді прекрасна сама по собі.

Дорофєєва разом зі стилістом зруйнувала стереотип про офісний макіяж (відео)

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Maybelline New York Ukraine)

Як сообщалось, раніше Надя Дорофєєва показала своїм шанувальникам і передплатникам, як проводить "ідеальну" осінь.

Крім того, ми писали про те, що артисти Надя Дорофєєва та MONATIK розповіли, як пройшов їх перший живий виступ на спільну пісню "Глибоко", незвичайний кліп на яку творчий дует представив в липні.

Відео: РБК-Україна

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