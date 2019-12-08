"Відчуваю себе, як сольна співачка": Дорофєєва зробила несподіване зізнання

"Время и Стекло" (Фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Українська зірка відповіла, чи чекає "Время и Стекло" доля гурту "Потап і Настя"

Учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, після того, як її партнер по дуету Олексій Завгородній (Позитив) виступив сольно, відповіла на чутки про початок сольної кар'єри.

Коли Катя Осадча для своєї програми "Світське життя" задала питання, чи не зачепило це зірку, вона відповіла:

"У мене те ж питання, як раз після того, як Позитив у Палаці спорту на M1 Music Awards вперше заспівав сольну пісню. У мене такого не було, у мене були тільки дуети!".

На що Позитив підкреслив: "Так, дуети: один, другий, третій".

"Час і Скло" (Фото: Кадр з сюжету)

Після чого Осадча запитала, чи готова Дорофєєва до початку сольної кар'єри і відзначила той факт, що Настя Каменських після розпаду гурту "Потап і Настя" отримала нагороду "Співачка року".

"Я просто відчуваю себе в групі "Время и Стекло" як сольна співачка, і поруч зі мною сольний співак. Якщо б зі мною дівчина була, я б не витримала стільки років, це стовідсотково. Тому що всі артисти дуже амбітні. А тут у нас подвійна сила. Якщо я все ж вирішу бути в сольному проекті, то думаю, що це дуже складно, це реально все самій", - відповіла співачка.

"Час і Скло" (Фото: Кадр з сюжету)

Крім того, Катя Осадча нагадала Наді Дорофеєвій, що та і сама пише пісні, які не виконуються і пишуться "в стіл".

"Я не знав про це!" - відрізав Позитив, на що Дорофєєва відповіла:

"Все він чудово знав! І до групи "Время и Стекло" я писала пісні. І коли я прийшла в групу, побачила як Потап пише їх, я зрозуміла, що нічого не вмію, і припинила це робити десь на років п'ять, десь до пісні "505", коли ми втрьох написали цю пісню. І всі ці роки я набиралася досвіду. Раніше, коли я почала кидати Потапу "темки", він слухав і казав: "Ну... Непогано", і ми їх не робили", - поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва і Дантес "розвіяли" підозри в мережі про те, що вони хочуть розлучитися.