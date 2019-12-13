"Доповнюєте один одного": Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси

Зіркова парочка відправилася в місто біля моря
Катя Осадча нещодавно поскаржилася в мережі, що грудень - дуже напружений час для артистів і ведучих. Телеведуча вже активно знімається в 10-му сезоні популярного вокального шоу Голос Країни " на каналі "1+1" і підкорила вибором наряду для першого випуску. А зараз вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим поїхала в Одесу - швидше за все, також по роботі.
Зіркова парочка вже встигла погуляти по місту біля моря і сходити перекусити. На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився милим і ніжним селфи з дружиною, на якому вони зображені на тлі знаменитого пам'ятника дюку де Рішельє в ценрі.
Катя і Юрій одяглися по погоді - в теплі куртки і шапки. Також Осадча за своїм звичаєм обійшлася без макіяжу - ведуча часто так робить під час відпочинку, поїздок і прогулянок, не пов'язаних з роботою, захоплюючи своєю природною красою.
"Дюку не звикати що до нього спинами стоять", - прокоментував знімок ведучий.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Підписники не змогли залишитися осторонь і залишили розчулені відгуки такому милому кадру, відзначаючи, що Катя і Юра виглядають дуже гармонійно і навіть чимось схожі один на одного.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.