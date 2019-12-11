Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Осадча повідомила, що новорічна ялинка у її будинку вже встановлена
Катя Осадча також піддалася передноворічному та святковому ажіотажу, атмосфера якого вже витає в повітрі. Українська телеведуча кожен рік з трепетом готується до майбутніх зимових свят. І особливо скрупульозно вона підходить до цього питання з народженням другого сина від Юрія Горбунова. Нагадаємо, що Ваня народився 18 лютого 2017 року. Тому зіркові батьки намагаються створити своєму синові святковий настрій.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram поділилася першими емоціями підготовки до зустрічі Нового 2020 року. Телеведуча опублікувала селфі, позуючи абсолютно без макіяжу. Вкотре складно не відзначити, що в свої 36 років Осадча виглядає дійсно приголомшливо.
Також ведуча позує з м'якою іграшкою в руці, яка символізує святого Миколая (відзначають 19 грудня).
“Ви вже готові до свят? Я не помітила, як пролетіло десять днів грудня, а ще треба так багато встигнути. Ялинку вже поставили, залишилося прикрасити, Діда під ялинку посадили, а ще подарунки, меню і все між зйомками. А які ваші плани? Що вже встигли?” - підписала фото Осадча.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі:
Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha
До речі, днями також стартували зйомки нового сезону шоу Голос Країни. Це буде 10-й, ювілейний сезон, який стартує 19 січня.
Осадча поспішила показати кілька фото зі зйомок, на яких позує в розкішній облягаючій сукні насиченого рожевого відтінку. Плаття також оголює плечі телеведучої. Довершують образ човники нюдового відтінку, з аксесуарів - золоті прикраси.
Стильна Катя Осадча на зйомках 10-го сезону шоу Голос Країни (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов виклав фото з двома жінками. Чоловік Каті Осадчої показав, як проводить час без неї.