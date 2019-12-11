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Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.12.2019 - 13:58
Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча повідомила, що новорічна ялинка у її будинку вже встановлена

Катя Осадча також піддалася передноворічному та святковому ажіотажу, атмосфера якого вже витає в повітрі. Українська телеведуча кожен рік з трепетом готується до майбутніх зимових свят. І особливо скрупульозно вона підходить до цього питання з народженням другого сина від Юрія Горбунова. Нагадаємо, що Ваня народився 18 лютого 2017 року. Тому зіркові батьки намагаються створити своєму синові святковий настрій.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram поділилася першими емоціями підготовки до зустрічі Нового 2020 року. Телеведуча опублікувала селфі, позуючи абсолютно без макіяжу. Вкотре складно не відзначити, що в свої 36 років Осадча виглядає дійсно приголомшливо.

Також ведуча позує з м'якою іграшкою в руці, яка символізує святого Миколая (відзначають 19 грудня).

“Ви вже готові до свят? Я не помітила, як пролетіло десять днів грудня, а ще треба так багато встигнути. Ялинку вже поставили, залишилося прикрасити, Діда під ялинку посадили, а ще подарунки, меню і все між зйомками. А які ваші плани? Що вже встигли?” - підписала фото Осадча.

Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі:

  • “Купить гирлянду и елку ставить на выходных! А ещё на Фестиваль за подарочками))”
  • “А я поки що нічого не встигаю,працюю вчителем,кінець року,ціла корзина зошитів з контрольними і все це треба перевірити))”
  • “Нічого я ще не зробив до нового року, але планую через 9 днів. До речі, ви дуже гарна”
  • “Нічого не робили. Ялинку будемо ставити під кінець грудня, а подарунки вже почала купувати )))”
  • “Знов і знов пишу.., яка ж ви справжня і гарна без мейка!!! гарного дня!”

Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До речі, днями також стартували зйомки нового сезону шоу Голос Країни. Це буде 10-й, ювілейний сезон, який стартує 19 січня.

Осадча поспішила показати кілька фото зі зйомок, на яких позує в розкішній облягаючій сукні насиченого рожевого відтінку. Плаття також оголює плечі телеведучої. Довершують образ човники нюдового відтінку, з аксесуарів - золоті прикраси.

Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Катя Осадча без макіяжу і в компанії святого Миколая зачарувала підготовкою до Нового 2020 року

Стильна Катя Осадча на зйомках 10-го сезону шоу Голос Країни (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов виклав фото з двома жінками. Чоловік Каті Осадчої показав, як проводить час без неї.

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