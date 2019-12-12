Мила дівчинка: Катя Осадча вразила квітучою зовнішністю на зйомках Голос Країни

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: прес-служба 1+1)

Складно не відзначити, що Осадчій дуже пасує рожевий відтінок

Катя Осадча не перестає захоплювати шанувальників квітучим виглядом і молодістю. Зазначимо, що в цьому році відомій українській телеведучій виповнилося 36 років! При цьому навіть без макіяжу ведуча "Світського життя" виглядає набагато молодше свого "паспортного" віку. Що вона не перестає доводити день у день.

До речі, стартували зйомки популярного проекту "Голос Країни" на каналі "1+1". Це буде вже 10-й ювілейний сезон! І перший ефір відбудеться в наступному році - 19 січня. Незмінними ведучими шоу залишається зіркова пара Юрій Горбунов та Катя Осадча. Телеведучий своїх соцмережах поспішають поділитися з шанувальниками різними фото і відео зі зйомок.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, для одного з ефірів (бути може, саме для першого) Осадчій підібрали дуже яскравий образ. Телеведуча позує перед камерами в облягаючій силуетній сукні насиченого рожевого відтінку. При цьому сукня оголює похилі плечі ведучої. Цікаво оформлений і верх плаття - у вигляді розстебнутої золотої блискавки. Образ Каті довершують туфлі-човники, а також золоті прикраси. Волосся завите у великі локони, а макіяж зроблений з акцентом на очі.

“Грудень - найгарячіша пора для всіх, а в артистів особливо) Четвертий день зйомок. Чекайте на новини про @goloskrainy_official І ефір 19 січня. 10 ювілейний сезон!” - коротко підписала серію фото Осадча.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Каті поспішили прокоментувати її фото:

“Красуня!!! Як і завжди!"

"Ви дуже гарні Катя)Щастя Вам)"

"Неперевершена"

"Красива Катя, мила дівчина"

“Красунька! Катерино, ну не можна бути такою вродливою!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов виклав фото з двома жінками. Чоловік Каті Осадчої показав, як проводить час без неї.