Домінатрікс, латекс і мереживо: MARUV "показала все" прямо зі сцени чергового концерту

Епатажна Аня Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV залишила великий коментар-подяку

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати і епатувати свою багатотисячну армію шанувальників. Скандальна українська виконавиця додаткового представлення не потребує - MARUV відома своїми яскравими витівками на сцені. Перед публікою Корсун показує пікантні танці у відвертих образах. Звичайно, окремої уваги заслуговує її підтанцьовка - це "особливий вид мистецтва". Не стало винятком і черговий виступ Марув в одному з нічних клубів Москви.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram MARUV опублікувала цілий фотоальбом яскравих знімків. На яких відображені найбільш епатажні моменти. Як завжди, українська виконавиця виступала в латексних красивих костюмах, а також на екстремально високих підборах.

“Фотозвіт з сольного концерту в @adrenaline_stadium Цей концерт - показник того що я зробила за рік, і виявилося, що я зробила багато! І хочеться зробити ще більше. Спасибі глядачам за вашу підтримку і любов, тому що це все робиться для вас і моя найкраща нагорода - це повний зал людей і ваші гучні оплески. В цей вечір ви були прекрасні. Спасибі фан клубу @maruvians за флешмоб. Вам вдалося створити макове поле на концерті і зі сцени це виглядало просто приголомшливо! Любов! Хочеться сказати окреме спасибі моїй команді, тому що це був складний концерт і часу на підготовку майже не було і ми готувалися по ночах, у літаках, готелях в загальному де доведеться і як доведеться, але все зробили!" - поділилася захопленими емоціями MARUV.

Епатажна Аня Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

“Ще фото з концерту. Тут хочу подякувати чоловічій частині балету! Хлопці, спасибі що органічно доповнили нашу жіночу танцювальну компанію) Велыкэ Мерсі", - підсумувала співачка. Опублікувавши також фото з хлопцями з підтанцьовки.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Шанувальники співачки також поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новими постами:

"Скорпіончик"

“Безмежна любов! Надихаєш і окриляєш"

"Ох нех собі"

“Богиня! Ви мене надихаєте на творчість!!"

“Це було найкраще шоу, стільки нового і чудового для всіх нас. Любимо тебе, наша Богиня"

“Концерт був просто нереальний!!! Хореографія, танці, костюми, голос, антураж - все просто! Ти Найкраща!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше зухвала MARUV здивувала оригінальним фото з чоловіком.