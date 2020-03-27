ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повинна знати баба своє місце: Дантес розповів, чи готує для нього Дорофєєва

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 14:18
Повинна знати баба своє місце: Дантес розповів, чи готує для нього Дорофєєва
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому Дантес підкреслює, що дуже любить Дорофєєву

Зіркові пари не завжди ідеальні. Наприклад, Володимир Дантес обурюється, чому Надя Дорофєєва не готує для нього сніданок. Про недоліки коханих знаменитості розповіли у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Володимир Дантес зазвичай готує сніданок собі та дружині, співачці Наді Дорофєєвій. Його нервує те, що кохана майже ніколи не з’їдає свою порцію повністю.

«Іноді буває, що починаю бурчати: «Могла б чого приготувати». Я хочу сніданок, ось, наприклад, у хлопців, їм готує Маша, ти мені не готуєш. Що це таке? Повинна знати баба своє місце, на кухні. І сам іду, спускаюся на кухню, спокійно готую собі і їй поїсти, - каже Дантес і додає, що не дивлячись ні на що, він дуже любить свою дружину, - у нас настільки сильні почуття, що ніхто не буде втрачати це».

Хоча дружина репера Потапа, Настя Каменських, за словами продюсера, ідеальна господиня, але і вона часом змушує його нервувати.

«Наприклад, не подобається – коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо ідуть проби», - ділиться Потап.

Хореограф Ілона Гвоздьова не спростовує того факту, що сама може іноді вивести з себе чоловіка своїми запізненнями.

«Моєму чоловікові дуже не подобається, коли я спізнююся на вечерю. Для нього вечеря - це прям таке правило сімейне. М'яко кажучи, він ненавидить мою роботу, тому що, коли ти танцюєш на телевізійних проектах у парі з іншими чоловіками, і найчастіше, це такий близький, тілесний контакт, будь-якому чоловікові це буде неприємно», - ділиться Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розсекретила свої улюблені ласощі та кулінарні таланти "Позитиву".

Надя Дорофєєва покрасувалася в нижній білизні, засвітивши ідеальні форми Час у розпорядженні: Надя Дорофєєва розсекретила корисний план на період карантину
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся